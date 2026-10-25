POSLE 40 GODINA ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA – RAT! Slavni muzičar hoće da izbaci ženu, a ona ga ne štedi

Muzička legenda Stivi Vonder pokrenuo je sudski postupak kako bi iselio ženu koja gotovo 40 godina besplatno živi u njegovoj kući.

Advokati slavnog pevača, koji je trenutno na evropskoj turneji, prošlog četvrtka sudu u Los Angelesu podneli su tužbu protiv Karmen Eferson. Traže da se iseli iz kuće sa tri spavaće sobe u četvrti Hollywood Hills.

Nakon što joj je preporučenom poštom poslat novi zahtev za pregled kuće, Eferson je Hafu odgovorila još jednom oštrom porukom, piše Index.hr.

"Tvoj rasistički, hladnokrvni ton privilegovanog belca... Osećam se kao da me uznemiravaš. Što se tiče tvojih zahteva da se uđe u prostor u kojem živim, ne pristajem na to. Nemoj me više ni pokušavati kontaktirati", napisala je.

Vonder traži iseljenje i odštetu

Haf joj je odgovorio da sporno pismo nije napisao on, nego njegova koleginica iz advokatske kancelarije Tempest Tejtum, "koja nije ni rasistkinja, ni hladnokrvna osoba, ni belkinja, ni muškarac".

Nakon još nekoliko razmenjenih imejlova, drugi Vonderov advokat obavestio je Eferson da se njihov dugogodišnji usmeni dogovor raskida jer nije poštovala njegove uslove. Dobila je rok da se iz kuće iseli do 27. avgusta 2026. godine.

Međutim, Eferson nije otišla, pa su Vonderovi advokati prošlog četvrtka podneli tužbu. Pevač sada traži da sud naredi njeno iseljenje iz kuće u Hollywood Hillsu, ali i da mu isplati 600 dolara odštete zbog troškova nastalih nakon što polisa osiguranja nije obnovljena na vreme.

Eferson, koja je navodno bila Vonderova verenica, u kući živi još od 1988. godine. Prema navodima iz tužbe, tada se sa pevačem usmeno dogovorila da tamo može da živi bez plaćanja kirije.

Svađa zbog pregleda kuće

Problemi su počeli u julu, kada su Vonderovi predstavnici u tri navrata pokušali da pregledaju kuću kako bi mogli da obnove polisu osiguranja. Eferson im nijednom nije dozvolila ulazak.

Umesto toga, Vonderovom advokatu Dejvidu Hafu poslala je imejl u kojem mu je, prema dokumentima priloženim uz tužbu, poručila: "Od*ebi, od*ebi više."

(Nova)

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