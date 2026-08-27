NIKADA SE NIJE ŽENIO, NIJE IMAO DECU: Prijatelj Tima Karija otkrio sve o poslednjim danima glumca za čiju smrt je javnost saznala nakon dva dana

Preminuo je glumac Tim Kari u 80. godini života. Iza njega je ostala bogata karijera, prijatelji i publika, ali privatni život je držao privatnim do kraja

Glumac Tim Kari preminuo je u utorak, 25. avgusta 2026. godine u svom domu. Godinama se borio sa izuzetno lošim zdravstvenim stanjem i smrti se nije bojao:

"Još uvek ne mogu da hodam, vezan za ova glupa invalidska kolica. Ne mogu da podnesem ni da razmišljam o tome“, rekao je Kari u jednom intervjuu. A pre godinu dana, u drugom razgovoru, dodao je: "Mislim da odlazak u onaj svet može biti veoma utešan – i želim da ga zaslužim!“

Tim je pre 14 godina doživeo razoran moždani udar tokom masaže. Masioterapeut je primetio da nešto nije uredu sa glumcem i odlučio je da pozove hitnu pomoć. Tim Kari je kasnije pričao da mu je to verovatno spasilo život, jer je u bolnici otkriveno da ima ugruške u mozgu pa je hitno operisan.

Moždani udar je ostavio trajnu paralizu leve strane tela zbog čega je glumac bio u invalidskim kolicima, ali je uspeo da povrati moć govora. To mu je pomoglo da godinama kasnije radi kao glasovni glumac.

Privatni život koji je bio zaista privatan

Tim Kari bio je glumac koji se na sceni i u filmu davao 100%. Zbog raznovrsnih uloga koje je igrao bio je jedan od plodonosnijih glumaca. Tako smo ga gledali u ulozi razbojnika i prevaranta u filmu "Sam u kući 2", kao i u muzičkoj horor komediji Roki horor šou gde je igrao obučen u hulahopke i negliže.

I nikad niko nije postavio pitanje o njegovoj seksualnoj orijentaciji. Tim nije dovodio u pitanje svoj privatni život. Nikad se nije ženio i nije imao dece, a u svojim memoarima "Vagabond" je naveo da su mu ljubavne afere bile zabranjene, izjavljujući da su njegove aktivnosti u spavaćoj sobi "uz poštovanje - njegova prokleta stvar“.

Bio je to tipično direktan podsetnik da je, uprkos decenijama igranja ekstravagantnih likova u mrežastim haljinama, sa klovnovskom šminkom i skandaloznim kostimima, Kari svoj život držao u tajnosti.

I prema rečima prijatelja, ta privatnost je ostala netaknuta do kraja.

Kari je poslednje nedelje proveo kod kuće u Los Anđelesu, okružen ne holivudskim spektaklom, već skromnim udobnostima koje su mu toliko značile.

"Poslednjih nekoliko nedelja proveo je kod kuće, čitajući, slušajući muziku, gledajući svoju baštu i zovući prijatelje“, rekao je drugi izvor. „Bio je povučen čovek, ali je imao blizak krug prijatelja.“

Taj uski krug okupio se oko Karija u njegovim poslednjim danima - i sada se seća ne samo glumca koji je na ekran doneo likove veće od života, već i toplog, otpornog čoveka iza njih.

"Svi bliski njemu su izuzetno tužni, ali što je još važnije, slave ga upravo sada zbog svega što je pružio lično i profesionalno“, rekao je izvor.

Detalji sahrane Tima Karija još nisu saopšteni javnosti.

(Stil)

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