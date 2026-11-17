Od romanse koja je pratila njegov vrtoglavi uspon do svetske slave, preko ljubavi koje su punile naslovne strane, pa sve do mirne porodične svakodnevice – ljubavni život Roberta Patinsona bio je sve samo ne dosadan.

Robert Patinson zvanično je novi Džejms Bond. Studio Amazon MGM potvrdio je da će britanski glumac preuzeti ulogu agenta 007 u sledećem filmu iz franšize, koji će režirati Denis Vilnev.

Bond je oduvek bio poznat po ljubavnim vezama na filmskom platnu, ali je i Patinsonov privatni ljubavni život često bio u centru pažnje javnosti. Tokom protekle dve decenije, glumac je od jednog od najpraćenijih ljubavnih parova u Holivudu stigao do mirnijeg porodičnog života sa verenicom i njihovom malom ćerkom.

U nastavku donosimo pregled ljubavnog života Roberta Patinsona, od perioda pre svetske slave do veridbe sa Suki Voterhaus, piše Men's Journal.

Nina Šubert (2003–2006)

Pre nego što ga je saga "Sumrak" proslavila širom sveta, Patinson je, prema pisanju portala IBTimes, oko tri godine bio u vezi sa Ninom Šubert, od 2003. do 2006. godine.

Njihova romansa navodno se završila u vreme kada je njegova karijera počela da se razvija nakon uloge Sedrika Digorija u filmu "Hari Poter i vatreni pehar" iz 2005. godine, kada se preselio iz Londona u Los Anđeles.

"Jedini razlog zbog kog njihova veza nije uspela jeste to što je zbog posla morao da se preseli u Los Anđeles", rekao je tada izvor za magazin Look.

Navodno su i nakon raskida ostali bliski. Šubert je kasnije za portal Stuff izjavila da je Patinson "i dalje moj veoma dobar prijatelj".

Kristen Stjuart (2009–2013)

Njegova najpoznatija romansa bila je ona sa koleginicom iz sage "Sumrak", Kristen Stjuart. Njih dvoje upoznali su se na snimanju prvog filma 2008. godine, a ljubavnu vezu započeli su 2009.

Njihov odnos privlačio je ogromnu pažnju medija, posebno nakon što su 2012. godine objavljene fotografije Stjuart sa režiserom Rupertom Sandersom, sa kojim je imala aferu. Par je nakratko raskinuo, ali su se kasnije pomirili pre konačnog razlaza 2013. godine.

FKA Twigs (2014–2017)

Nakon raskida sa Stjuart, Patinson je započeo vezu sa britanskom pevačicom i plesačicom FKA Twigs. Njih dvoje bili su zajedno oko tri godine.

Kao i njegova veza sa Stjuart, i ova romansa odvijala se pod budnim okom javnosti. Patinson se u međuvremenu usprotivio ideji da su njegove javne ljubavne veze bile osuđene na propast.

Suki Voterhaus (2018–danas)

Patinson je od 2018. godine u vezi sa manekenkom, glumicom i pevačicom Suki Voterhaus. Britanka je karijeru započela u svetu modelinga, a kasnije se okrenula glumi i muzici. Pojavila se i u seriji "Daisy Jones & The Six", koja je emitovana na Amazonovoj platformi Prime Video.

Par svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, za razliku od perioda kada je Patinson bio zvezda "Sumraka". Krajem 2023. godine Suki je otkrila da je trudna, a njih dvoje su se verili u decembru iste godine. U martu 2024. dobili su ćerku.

Uprkos glasinama na internetu da su se tajno venčali, par još nije stao pred oltar. Suki je ranije za The Sunday Times Style otkrila da su planovi za venčanje odloženi najmanje do kraja 2026. godine, ali je naglasila da, kada do njega dođe, neće biti reč o maloj proslavi.

"Ako bismo se odlučili na to, napravili bismo ogromnu žurku i proslavili kako dolikuje", rekla je.

Pevačica se našalila i na račun toga koliko čitav proces može da bude zastrašujuć.

"Zar nema ničeg strašnijeg od samog planiranja venčanja", upitala je u razgovoru za Variety u maju.

(Super žena)

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