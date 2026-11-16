Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OD SLUČAJNOG SUSRETA DO BRAKA I DETETA: Filmska ljubavna priča Saše Kovačevića i Zorane Tasovac

Saša Kovačević i Zorana Tasovac upoznali su se slučajno u Beogradu, a veza je posle deset godina krunisana brakom i rođenjem sina.

1794834885_melos_05052025_0298.JPG
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Pevač Saša Kovačević i njegova supruga Zorana Tasovac godinama važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Iako su se trudili da intimu sačuvaju od javnosti, njihova desetogodišnja ljubav nedavno je krunisana brakom i rođenjem sina.

LJubavna priča Saše Kovačevića i Zorane Tasovac započela je sasvim slučajno u jednom beogradskom ugostiteljskom objektu. Pevač nije krio da ga je njena lepota očarala čim ju je ugledao, a ni ona nije ostala ravnodušna. Nakon razmene brojeva telefona i nekoliko susreta, par je ubrzo otpočeo vezu.

Čuva porodicu i mir

Zorana, koja je rođena u Kikindi i koja je 2008. godine predstavljala Srbiju na prestižnom takmičenju lepote u Vijetnamu, iza sebe je već imala vezu i brak sa Bogdanom Srejovićem, bivšim dečkom Svetlane Cece Ražnatović i sadašnjim suprugom Jovane LJubisavljević, sa kojim je dobila ćerku Iskru.

Svesna velikog interesovanja medija, donela je odluku da ugasi profile na društvenim mrežama kako bi sačuvala mir i porodicu. Par je retko istupao u javnosti, a posebnu pažnju privukli su kada su na koncertu Sergeja Ćetkovića izašli na binu i zaplesali uz jedan od njegovih hitova.

Saša je od samog početka Zoraninu naslednicu prihvatio sa neizmernom ljubavlju i pažnjom, ne praveći nikakve razlike. Govoreći o roditeljstvu i porodici, pevač je otvoreno poručio:

„I kad budem imao svoje biološko dete, Iskra će biti moje prvo, a to dete drugo dete“. 

Veridba u Atini

Nakon punih deset godina veze, krajem 2025. godine usledila je romantična veridba u Atini. Saša je čitav plan osmislio u strogoj tajnosti, a u tome su mu pomogli rođeni brat Rade Kovačević i njegova devojka Kristina.

Otputovali su u Grčku pod izgovorom da odlaze zbog poslovnih obaveza i rada na novim pesmama u tamošnjem muzičkom studiju. Zorani je rečeno da će sa Kristinom uživati u obilasku grada dok su braća posvećena muzici, ali ju je u srcu grčke prestonice dočekala emotivna prosidba, što je pevač kasnije podelio i u dirljivom videu na Instagramu.

Intimno venčanje

Zorana i Saša venčali su se početkom jula na intimnoj ceremoniji venčanja, na kojima su prisustvovali samo najbliži.

Zorana je u to vreme ispod srca nosila njihovog naslednika, koji je kruna decenijske ljubavi.

Zorana Tasovac porodila se 16.11. i na svet donela zdravog dečaka.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas