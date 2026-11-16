SAŠA KOVAČEVIĆ POSTAO TATA: Porodila se Zorana Tasovac

Saša Kovačević i Zorana Tasovac su postali roditelji.

Supruga Saše Kovačevića, Zorana Tasovac, porodila se danas i na svet donela sina, piše Blic.

Podsetimo, pevač je nedavno otkrio da će prisustvovati porođaju.

- Želim da budem, i kao podrška, ali i da osetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svet.

- Razmišljali smo da nam bude baš blizu. Ne daj bože, nikad ne znaš, kontrakcije mogu da krenu pre porođaja. Logistički je ovde sve mnogo bliže. Verujem da će sve biti kako treba.

Saši i Zorani je ovo prvo zajedničko dete, a kako je pevač nedavno ispričao, dugo su se nadali proširenju porodice.

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem.

Saša je tada otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku.

(Blic)