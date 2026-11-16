ŠTA SE PRVO UZIMA NA SLAVI - VINO, ŽITO ILI SLAVSKI KOLAČ? Mnogi Srbi greše, a pravila su jasna

Žito, vino ili pogača - saznajte koji je pravi redosled posluživanja na slavi prema pravoslavnoj tradiciji.

Slavska trpeza ne može da se zamisli bez ove tri stvari, ali mnogi se i danas pitaju kojim redom treba da se posluže. Odgovor se krije u pravoslavnoj tradiciji.

Svake godine, pogotovo sada u novembru, kada je sezona krsnih slava, u srpskim domovima ponavlja se ista slika. Na stolu su slavski kolač, žito je pripremljeno, vino se hladi, a domaćini dočekuju goste. Ipak, postoji jedno pitanje oko kojeg se mnogi dvoume: šta se zapravo prvo uzima na slavi: žito, vino ili slavski kolač?

Iako se običaji u pojedinim krajevima Srbije razlikuju, pravoslavna tradicija ima svoj redosled. Kada gost stigne u dom u kojem se slavi krsna slava, najpre se poslužuje slavskim žitom, odnosno koljivom. Ali, krenimo redom.

Žito nije samo deo slavske trpeze

Slavsko žito, poznato i kao koljivo, jedan je od najvažnijih elemenata krsne slave. Ono se priprema od kuvane pšenice, a najčešće mu se dodaju mleveni orasi i šećer. NJegovo značenje je duboko povezano sa hrišćanskim učenjem o vaskrsenju i večnom životu. Pšenično zrno koje pada u zemlju, raspada se i iz njega nastaje novi život predstavlja simbol vaskrsenja.

Žito se priprema u čast svetitelja koji se proslavlja, ali i u spomen na preminule pretke.

Upravo zato se koljivo ne izostavlja sa slavske trpeze, bez obzira na to kog sveca porodica obeležava. Postoji, naime, rasprostranjeno pogrešno verovanje da se žito ne sprema za pojedine slave, ali crkveno predanje predviđa njegovo pripremanje za sve krsne slave.

Šta se prvo radi kada gost stigne na slavu?

Prema običaju koji se poštuje u mnogim srpskim porodicama, gost se po dolasku najpre posluži žitom. Domaćica ili neko od ukućana prinosi poslužavnik sa koljivom, a gost ustaje, prekrsti se, čestita domaćinima slavu i uzima kašičicu žita.

U pojedinim porodicama nakon toga se služi i vino ili voda, dok se u drugim običaji mogu neznatno razlikovati. Važno je razumeti da ovaj redosled posluživanja gostiju nije isto što i crkveni obred osvećenja slavskih darova. Slavski kolač i žito blagosiljaju se tokom posebnog obreda, a kolač se potom lomi sa domaćinom.

A gde je tu vino?

Vino ima posebno mesto u pravoslavnoj simbolici. Tokom obreda se njime preliva slavski kolač, a uobičajeno je i prelivanje žita. U hrišćanskoj tradiciji vino podseća na krv Hristovu, dok slavski kolač simbolizuje Hrista kao hleb života. Zato vino nije samo piće koje se iznosi pred goste, već ima i važnu ulogu u samom slavskom obredu.

Slavski kolač se ne uzima prvi

Slavski kolač zauzima centralno mesto u obeležavanju krsne slave. On se osvećuje i reže, odnosno lomi u okviru obreda koji predvodi sveštenik, zajedno sa domaćinom. Tokom obreda izgovaraju se molitve, kolač se preliva vinom, a zatim se okreće i lomi. Ovaj čin ima duboko versko značenje i nije samo simboličan deo slavskog ručka.

Zbog toga je važno razlikovati trenutak kada gost dolazi i biva poslužen od samog crkvenog obreda. Gostu se, po uobičajenom običaju, prvo nudi žito, dok se slavski kolač lomi u okviru obreda.

Šta je najvažnije da zapamtite?

Dakle, ako se pitate šta prvo uzeti kada dođete na slavu, odgovor je, žito.

Vino ima svoju ulogu u obredu i posluženju, dok se slavski kolač osvećuje i lomi na poseban način.

Ipak, suština krsne slave nije u tome ko je prvi uzeo kašičicu žita ili kojim redom je postavljena trpeza. Slava je pre svega porodični i duhovni praznik, posvećen svetitelju zaštitniku doma.

Zato, kada sledeći put odete na slavu, setite se da kašičica žita koju vam domaćin ponudi nije samo običaj. Ona nosi simboliku vere, vaskrsenja i sećanja na generacije koje su ovu tradiciju čuvale pre nas.

(Mame.rs)

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