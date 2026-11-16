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PRVO OGLAŠAVANJE SAŠE KOVAČEVIĆA OD KAD JE POSTAO TATA: "Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim" - dečak dobio grčko ime

Saša Kovačević i Zorana Tasovac su danas postali roditelji dečaka kome su dali ime Aleksa.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Pevač Saša Kovačević postao je tata danas. 

NJegova supruga, Zorana Tasovac, porodila se i na svet donela sina, kome je par dao ime Aleksa. Saša se ovim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je podelio fotografiju sa suprugom i sinom iz porođajne sale uz emotivan tekst: 

- LJubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja - napisao je Saša. 

Par je za sina odabrao ime Aleksa, koje je izvedeno od grčkog imena Aleksandros. Što znači čovek, junak.

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