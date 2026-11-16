POZNATA VODITELJKA TRUDNA U 60. GODINI: Čeka 3. dete - vesti saopštila u programu (VIDEO)

Britansku javnost potpuno je zatekla vest koju je tokom prenosa uživo saopštila poznata doktorka i zvezda televizije "GB News", dr Rene Hendarkamp.

Ona u 60. godini života očekuje svoje treće dete, a radosnu vest podelila je sa kolegama i gledaocima usred emisije emitovane u subotu.

Doktorka je otkrila da je trudna 12 nedelja i da u porodicu stiže još jedna devojčica. Vest je usledila potpuno neočekivano, usred oštre političke debate o planu britanske državne sekretarke za stambena pitanja Angele Rajner da smesti 1.200 muških migranata u nekadašnju vojnu bazu kod mesta Pidington.

- Kada sam čula najavu Angele Rajner ove nedelje, bila sam izuzetno ljuta. Nisam mogla da verujem. Razlog tome je taj što sam žena, ali i majka odraslog dečaka i vrlo mlade devojčice - izjavila je dr Hendarkamp u programu.

Muk u studiju, pa opšte oduševljenje

Nakon toga, doktorka je saopštila da kolegama mora da otkrije tajnu koju do tada niko nije znao, da uskoro očekuje treće dete. U studiju je istog trenutka zavladao kratak muk, a potom su usledili neverica, šok i oduševljenje prisutnih.

Kolega Kej Vilšo poručio joj je da je vest neverovatna, dok je Vil Kingston ustao da je zagrli, priznajući da ima bezbroj pitanja.

- Ovo je najveći šok koji sam doživeo u etru - uzviknuo je Kingston.

Tre Lou se našalio da više neće pričati o politici jer u studiju prisustvuju pravom čudu. Ubrzo je u studio uneta i torta kojom je otkriven pol bebe, a iako je sama doktorka bila ubeđena da nosi dečaka, poslastica je otkrila da stiže devojčica.

Zbog strogih propisa morala na proceduru u Poljsku

Doktorka je već ranije govorila o svojoj želji za proširenjem porodice. Svoje jajne ćelije je blagovremeno zamrzla, ali je u Velikoj Britaniji naišla na administrativnu i medicinsku prepreku. Tamošnje klinike odbijaju da izvode postupke vantelesne oplodnje kod žena starijih od 55 godina. Zbog toga je čitav postupak morala da obavi u Poljskoj.

Inače, Rene Hendarkamp ima iskustvo majčinstva iz potpuno različitih faza života. Svoje prvo dete rodila je kada je imala 21 godinu, drugu ćerku dobila je u 51. godini, a sada nosi treće dete na pragu sedme decenije.

- Uprkos svim osudama usmerenim prema starijim majkama poput mene, mogu iskreno da kažem da je rođenje deteta u mojim pedesetim najbolja stvar koju sam ikada uradila - zaključila je ova doktorka.

(Blic Žena)