Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

POZNATA VODITELJKA TRUDNA U 60. GODINI: Čeka 3. dete - vesti saopštila u programu (VIDEO)

Britansku javnost potpuno je zatekla vest koju je tokom prenosa uživo saopštila poznata doktorka i zvezda televizije "GB News", dr Rene Hendarkamp.

1794823102_Screenshot-2026-11-16-105551.png
Foto: printscreen/ Instagram/ drreneehoenderkamp
Oglas

Ona u 60. godini života očekuje svoje treće dete, a radosnu vest podelila je sa kolegama i gledaocima usred emisije emitovane u subotu.

Doktorka je otkrila da je trudna 12 nedelja i da u porodicu stiže još jedna devojčica. Vest je usledila potpuno neočekivano, usred oštre političke debate o planu britanske državne sekretarke za stambena pitanja Angele Rajner da smesti 1.200 muških migranata u nekadašnju vojnu bazu kod mesta Pidington.

- Kada sam čula najavu Angele Rajner ove nedelje, bila sam izuzetno ljuta. Nisam mogla da verujem. Razlog tome je taj što sam žena, ali i majka odraslog dečaka i vrlo mlade devojčice - izjavila je dr Hendarkamp u programu.

Muk u studiju, pa opšte oduševljenje

Nakon toga, doktorka je saopštila da kolegama mora da otkrije tajnu koju do tada niko nije znao, da uskoro očekuje treće dete. U studiju je istog trenutka zavladao kratak muk, a potom su usledili neverica, šok i oduševljenje prisutnih.

Kolega Kej Vilšo poručio joj je da je vest neverovatna, dok je Vil Kingston ustao da je zagrli, priznajući da ima bezbroj pitanja.

- Ovo je najveći šok koji sam doživeo u etru - uzviknuo je Kingston.

Tre Lou se našalio da više neće pričati o politici jer u studiju prisustvuju pravom čudu. Ubrzo je u studio uneta i torta kojom je otkriven pol bebe, a iako je sama doktorka bila ubeđena da nosi dečaka, poslastica je otkrila da stiže devojčica.

Zbog strogih propisa morala na proceduru u Poljsku

Doktorka je već ranije govorila o svojoj želji za proširenjem porodice. Svoje jajne ćelije je blagovremeno zamrzla, ali je u Velikoj Britaniji naišla na administrativnu i medicinsku prepreku. Tamošnje klinike odbijaju da izvode postupke vantelesne oplodnje kod žena starijih od 55 godina. Zbog toga je čitav postupak morala da obavi u Poljskoj.

Inače, Rene Hendarkamp ima iskustvo majčinstva iz potpuno različitih faza života. Svoje prvo dete rodila je kada je imala 21 godinu, drugu ćerku dobila je u 51. godini, a sada nosi treće dete na pragu sedme decenije.

- Uprkos svim osudama usmerenim prema starijim majkama poput mene, mogu iskreno da kažem da je rođenje deteta u mojim pedesetim najbolja stvar koju sam ikada uradila - zaključila je ova doktorka.

(Blic Žena)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas