OD KRALJEVSKE DO RIJALITI PORODICE: Niko bolje od njih ne pravi novac ali i SKANDALE!

Postoje istaknute porodice poput Rokfelera, Rotšilda i Hiltona koje su svoje porodice stvarale generacijama

Izgradili su se iz temelja da svojoj deci daju bolji život. Krajem 1800-ih, mnogi biznismeni su želeli da se uključe u naftnu industriju, a Konrad Hilton nije bio izuzetak. Ali njegova sudbina je bila da izgradi hotelsko carstvo i stvori porodičnu dinastiju Hilton.

Hilton porodica

Očigledno je da smo trenutno usred jedne od najvećih katastrofa našeg vremena. Ali ako pogledate istoriju čovečanstva, ljudi imaju neverovatnu sposobnost da se prilagode novim situacijama i pronađu kreativna rešenja za okolnosti koje se pojave. Kada vam treba malo inspiracije da nađete snagu da se progurate, važno je videti kako su se ljudi nosili sa ovim situacijama u prošlosti.

Jedan impresivan čovek koji je prebrodio izuzetno teška vremena, uključujući Veliku depresiju, Drugi svetski rat, Hladni rat i nekoliko tragedija u svom ličnom životu, bio je Konrad Hilton, osnivač izuzetno uspešne hotelske kompanije. Ikonski vlasnik hotela držao se jednog mota, a to je bio „sanjaj veliko“. Tako je jedan čovek praktično svoju porodicu učinio kraljevskom.

Dečak iz San Antonija

Konrada Hiltona često povezuju sa Teksasom, ali istina je da je rođen i odrastao u San Antoniju, Novi Meksiko, u zajednici u blizini Rio Grandea, okruženoj oštrim planinama i ogromnim pustinjama. Na svet je došao na Božić 1887. godine, kao drugo od devetoro dece.

Kao prvorođeni sin, očekivalo se da će krenuti očevim stopama i brzo naučiti poslovne veštine kako bi jednog dana mogao da preuzme porodičnu radnju. Konrad je govorio o svom detinjstvu i ranim fazama svoje karijere u svojoj autobiografiji iz 1957. godine "Be Mi Guest."

Radite naporno, molite se

U autobiografiji, Konrad je objasnio da je odgajan sa dve vrednosti koje su ga vodile ceo život: radom i verom. Konradov otac bio je August Halvorsen Hilton, poznat kao Gas. Gas je bio preduzetnik koji je emigrirao iz Norveške. Otvorio je i vodio prvu prodavnicu u San Antoniju, a zalihe su dovožene na mazgama! Gas je od malih nogu učio svoju decu kako da pomognu u vođenju posla.

Ali Konradov odnos sa ocem nije uvek bio lak. Gas je bio strog i zahtevan. Konrad je to shvatio na način na koji se ophodio prema sopstvenoj deci i zaposlenima: strog, ali pošten. Zahtevao je da vredno rade, ali je bio tu i da pruži podršku kada je to bilo potrebno. Konradova majka, s druge strane, Meri Ženevjev, bila je Amerikanka iz Ajove nemačkog porekla i bila je veoma religiozna žena. Sigurno je svom sinu usadila odanost katoličkoj veri i veru u moć Boga. To je imalo ogroman uticaj na Konradov život i karijeru.

Ukidanje panike bankara

Porodična prodavnica i njihov dom bili su tik uz glavnu železničku liniju, tako da je porodični posao išao izuzetno dobro sve do 1907. godine, kada je iznenadna nacionalna finansijska kriza, poznata kao Bankerova panika, izbrisala Hiltonove finansije. Porodici je bio potreban alternativni izvor prihoda, pa je Gas odlučio da sasluša ideju svog najstarijeg sina da otvori i vodi porodični hotel.

Počeli su da izdaju sobe u sopstvenoj kući. Meri Hilton i Konradove četiri sestre bile su na dužnosti u kuhinji, dok su dečaci, Gas, Konrad i njegova dva brata, bili zaduženi za rukovanje prtljagom i sve druge teške obaveze.

Ukus hotelskog sveta

Usluga je bila odlična i pouzdana, a cena je takođe bila prilično razumna. Proširila se priča da su Hiltonovi bili mesto za boravak ako ste se našli u San Antoniju. Ovo je bio Konradov prvi uvid u hotelsku industriju i gde je stekao menadžersko iskustvo.

Ono što tada nije shvatio je da će ovaj sporedni posao postati njegova karijera i na kraju postati hotelsko carstvo što će ga učiniti međunarodno poznatim. Ali u međuvremenu, Konrad je radio druge poslove pre nego što se vratio u industriju za koju je bio predodređen.

Pronalaženje sudbine

Pre nego što je postao punopravni hotelijer, Konrad se oprobao u nekoliko različitih karijera. Kako objašnjava u svojoj biografiji, nije ga bilo briga u kojoj oblasti će se ostvariti. Sve što je želeo bilo je da postane nezavisan od svog oca koji ga je kontrolisao. Godine 1911. dobio je svoju šansu kada je Novi Meksiko postao država, i odjednom su se pojavile političke prilike.

Konrad je zapravo proveo dve godine služeći u donjem domu zakonodavstva prve države Novog Meksika u Santa Feu. Međutim, Konradu nije trebalo dugo da se frustrira u sporom političkom svetu. Tada je odlučio da se vrati u svoj rodni grad na nekoliko godina.

Razočaravajući tata

Tada je počeo da radi kao menadžer za muzički bend svoje sestre. Ali na njegovo razočarenje, posao je jedva uspevao da donosi novac. Nakon što je njegov poduhvat u industriji zabave doživeo veliki neuspeh, okrenuo se svetu finansija. Odlučio je da stvori prvu banku u San Antoniju - protiv saveta svog oca.

Nažalost, ekonomija je pokazala da je Gas u pravu: San Antonio nije bio dovoljno velik da izdrži banku i, nakon samo jedne godine rada, Konrad je bio primoran da je zatvori. Ovi neuspesi su ga zaista pogodili. Imao je snove i imao je veru, ali izgledalo je kao da nikuda ne stiže. Pored svih ovih razočaranja, Konrad je morao da se suoči sa svojim ocem i prizna da ne može sam.

„Neuspeh je bio dovoljno loš, ali neuspeh pred ocem je bio mnogo gori“, kaže njegov biograf DŽ. Rendi Taraboreli.

Konradov uspon

Godine 1917. Amerika je ušla u Prvi svetski rat, a Konrad, koji je završio školu za obuku vojnih oficira kao potporučnik, otišao je u Evropu i služio u Francuskoj. Njegovim nadređenima nije trebalo dugo da primete da Konrad ima odlične preduzetničke talente i iskustvo u industriji trgovine. Tako su ga postavili u korpus stacioniran u Parizu.

Umesto da se bori na prvoj liniji fronta, Konrad je morao da istraži poznate kafiće i kabaree Pariza. Tamo je shvatio da postoji ogroman svet koji treba osvojiti van Novog Meksika. Konrad je uživao u svom momačkom načinu života u Parizu, ali je iznenada dobio vest o preranoj smrti svog oca.

Gas Hilton je bio žrtva sopstvenog uspeha. Posedovao je prvi automobil u San Antoniju i poginuo u prvoj saobraćajnoj nesreći u svom gradu.

Preuzimanje porodičnog biznisa

Uprkos godinama neprijateljstva, Konrad je veoma teško podneo smrt svog oca, posebno zato što nije mogao da se vrati iz Francuske na vreme za sahranu. Sada je bilo vreme da Konrad preuzme porodični posao i vodi ga onako kako je želeo. Međutim, u to vreme, Konrad je već video toliko sveta da nije mogao da bude zadovoljan onim što je San Antonio mogao da ponudi.

Znao je da će, ako želi da stekne nove mogućnosti, morati da napusti rodni grad. Čak ga je i njegova nedavno udovica majka ohrabrivala da sledi svoje snove. U svojoj autobiografiji je otkrio da je njegova majka rekla: „Moraćeš da pronađeš sopstvenu granicu, Koni. Ako želite da lansirate velike brodove, moraš ići tamo gde je voda duboka."

Odlazak u Teksas

Konrad je bio ohrabren rečima svoje majke i odlučio je da ode u Teksas, mesto gde je „Crno zlato“ preko noći stvaralo milionere! Nakon što su u Bomontu otkrivene izuzetne rezerve nafte, Teksas je postao vodeća država po proizvodnji nafte u SAD, čak je zauzeo prvo mesto po naftnim derivatima iz Ruske imperije.

Ovaj period je imao zaista transformativni efekat na državu, a Konrad je želeo deo akcije. Saznao je da postoji banka na prodaju u gradu zvanom Cisco, i bio je uveren da bi ulaganje u posao koji služi naftnoj industriji bilo jednako isplativo kao i samo kopanje nafte.

Nakon što je dobio blagoslov majke, Konrad je uzeo svu svoju životnu ušteđevinu i uputio se u Teksas. Kada je stigao u Cisco, saznao je da je banka iznenada odlučila da podigne cenu, a to je bilo daleko iznad Konradovog dometa. Razočaran, Konrad se vratio u mali hotel gde je pokušao da dobije krevet za noć, pitajući se šta će biti njegov sledeći potez. Dok je čekao slobodnu sobu, primetio je da vlasnik hotela očajnički želi da proda to mesto i da se umesto toga uključi u naftnu industriju.

Pronalaženje njegove sudbine

Moblei je imao 40 soba, i uprkos tome koliko je dotrajalo izgledao, bio je u potpunosti popunjen za sve smene po satu. Hotel je izdavao krevete u tri osmočasovne smene. Konrad je odmah uvideo ogroman potencijal i doneo je impulsivnu odluku koja mu je promenila život. Uz finansijsku pomoć mame, prijatelja i kredita koji je uzeo od banke, Konrad je kupio svoj prvi hotel, The Moblei u Ciscu, Teksas.

U to vreme nije bio svestan da je to njegova prava sudbina. Hotel je mesto gde je postigao uspeh i ime Hiltona povezao sa bogatstvom i prestižem.

Hotel Hilton

Konrad je odmah poslao majci telegram u kojem je rekao: „Frontier je pronađen. Voda duboka ovde. Lansiran prvi brod u Cisco-u.” Telegrafista je bio iznenađen i sigurno je mislio da Konrad poludei kada je rekao: „Gospodine, jeste li sigurni da znate šta govorite? U Cisco-u nikada nije postojao čamac. Ovde sam živeo ceo život. Nema čak ni vode.”

Konrad je tačno znao šta govori. Tokom godina, Konrad je nastavio da kupuje razne hotele širom Teksasa, a 1925. godine otvorio je prvi hotel sa svojim imenom: The Dallas Hilton.

Žena koja vara

Konradova prva žena bila je Meri Adelajd Baron Hilton, a par je imao tri sina zajedno. Godine 1934. napustila ga je zbog lokalnog školskog fudbalskog trenera sa kojim je imala žestoku aferu. Hilton je bio snažan i rezervisan katolik veći deo svog života, ali nakon što ga je žena prevarila, uključio se u holivudsku partijsku scenu.

Godine 1942. Konrad je razmenio zavete sa glumicom Zazom Gabor, i može se reći da je brak od samog početka bio osuđen na propast. Hilton ju je naterao da spava u drugoj spavaćoj sobi i kontrolisao njene ekstravagantne navike potrošnje.

Ima nešto u Džordžiji

Konradov drugi brak progutali su tabloidi. Glumica je u svojoj autobiografiji govorila o njihovom odnosu, objašnjavajući kako joj je ograničavao slobodu i kontrolisao njen identitet. Očigledno ju je čak preimenovao u Džordžiju jer mu je Za Za bila preteška za izgovor. Gabor je takođe tvrdila da je imala aferu sa svojim posinkom, Hiltonovim najstarijim detetom, Konradom „Niki“ Hiltonom.

Konrad Hilton je preminuo kada je imao 91 godinu. Većinu svog bogatstva ostavio je Fondaciji Konrada N. Hiltona, neprofitnoj dobrotvornoj organizaciji koju je osnovao 1944. Konradov drugi sin, Vilijam Baron Hilton, nasledio je kontrolu nad hotelskim poslovanjem Hiltona i proširio bogatstvo Hiltonovih.

Jadni mali bogati dečak

Konrad „Niki“ Hilton mlađi je bio najstarije dete Hiltona. Umro je u dobi od 42 godine od srčanih komplikacija koje su proistekle zbog zavisnosti od alkohola. Hilton mlađi je uglavnom poznat po svom kratkom i toksičnom braku sa tada jedva 18-godišnjom Elizabet Tejlor.

Navodno je Niki bio pravi zavodnik, ali koketno držanje Elizabet Tejlor je i za njega bilo previše. Jednom je otkrio da mu je tokom sjajne zabave Tejlor šapnula da ne nosi donji veš. Svakome bi posle toga bio potreban hladan tuš. Brak Hiltona Jr. sa Elizabet Tejlor jedva je trajao osam meseci. Bio je prvi od sedam Tejlorovih muževa i veoma je negodovao u štampi što ga je zvala gospodin Tejlor.

Medeni mesec iz pakla

Nakon njihovog venčanja, Konrad Hilton mlađi i Elizabet Tejlor otišli ​​su na, bukvalno, medeni mesec iz pakla. Krstarili su Evropom sa hordom paparaca i fotografa koji su neprestano pratili svaki njihov pokret.

Elizabet Tejlor je sa sobom povela sobaricu i tim od 12 prijatelja i saradnika. Zvuči romantično. Hilton je većinu vremena provodio u baru, a ona je hotelskog naslednika optužila za fizičko i verbalno zlostavljanje. Prema nekim Hiltonovim prijateljima, Elizabet je bio podjednako verbalno jaka i kao i on, pa su se njih dvoje često svađali

Naslednik Hiltonovog prestola

Drugi sin Konrada Hiltona starijeg, Baron, bio je onaj koji su svi očekivali da će uspeti u porodičnom hotelskom poslu. Pogotovo što je njegov stariji brat Niki bio u senci braka, skandala i alkoholizma. Ali Konrad je bio strog prema tome da njegova deca zarađuju sopstveni novac, zbog čega je namerno ostavio 97% svog bogatstva neprofitnoj dobrotvornoj organizaciji koju je osnovao u svoje ime.

Ali nakon što je Konrad stariji umro, Baron je osporio očev testament. Posle uspešne sudske bitke 1998. godine, Baron je izašao iz sudnice kao neverovatno bogat čovek.

Čovek mnogih talenata

Vilijam Baron Hilton preuzeo je hotelski biznis Hiltona, a njegov poslovni um učinio je Hilton hotelsku korporaciju još uspešnijom. Uprkos tome što je njegov porodični posao učinio profitabilnijim, to nije bilo Baronovo najponosnije profesionalno dostignuće. To je došlo iz sasvim drugog interesovanja.

Ono oko čega je Baron bio zaista strastven je sport. Bio je jedan od osnivača Američke fudbalske lige (AFL). 1966. godine, AFL i NFL su se spojili i transformisali u profesionalni fudbal koji je i danas itekako popularan u Americi ali i svetu. Takođe je bio vlasnik originalnih Los Anđeles čardžera.

Sport nije bio jedina stvar kojom je Baron bio oduševljen; imao je i strast za letenjem. Sa 17 godina dobio je licencu pilota u jednomotornim i višemotornim avionima i na kraju u jedrilicama, balonima i helikopterima.

Tokom 80-ih, Baron je osporavao očev testament. Ali u značajnom i sličnom potezu, Baron je završio stopama svog oca i ostavio 97% sopstvenog imanja Fondaciji Konrad N. Hilton. Baron je umro prirodnom smrću u 91. godini; ironično, njegov otac Konrad stariji je umro u istoj dobi na isti način.

Hiltonovi su kao mi

Pre nego što uđemo u ludorije o Paris Hilton i njenog brata, moramo odati priznanje nečemu što je neobično u njihovom divljem svetu: dvoje relativno normalnih (a ipak prljavo bogatih) i srećno oženjenih Hiltonova, Rika i Keti. Ovo dvoje su najbolji prijatelji i roditelji četiri Hiltona: ćerke Paris, sina Konrada, ćerke Niki i sina Barona II.

Par se upoznao kada su bili tinejdžeri i veoma brzo stupili u brak.. Keti je imala jedva 21 godinu kada je na svet rodila svoju prvu bebu Hilton.

Zvezda je rođena

Navodno, Hiltonova srećna priča je da Rik i Keti praktično svaki budni trenutak provode jedno sa drugim. To je zaista šokantna činjenica. Priča se da Keti Hilton voli putovanja u tržne centre kada su sniženja. Ko bi to pomislio?

Kada je Paris bila mlada, njena mama Keti joj je dala nadimak "Zvezda".

Paris se bavila manekenstvom, glumom, pevanjem, a čak je i radla i kao di džej na Ibici; njeni poduhvati su imali različit uspeh. Napisala je i knjige koje su postale bestseleri Njujork tajmsa. Paris je izgleda najuspešnija Hiltonova i stekla je slavu nakon jedne noći.

Jedne noći u Parizu

Za Paris Hilton, seme slave je zasađeno kada je snimila sada već ozloglašenu i prljavu traku o sebi sa čovekom po imenu Rik Salomon. Video, koji je kasnije nazvan „Jedna noć u Parizu“, je procurio i od nje je odmah postala zvezda. Video je čak osvojio više nagrada za filmove za odrasle.

Na kraju, i Paris i Rik su se tužili zbog kontrole nad snimkom. Na kraju je Hiltonova dobila nagodbu od 400.000 dolara koju je navodno donirala u dobrotvorne svrhe. To je jedan od načina da steknete ime. Ubrzo nakon ovog perioda, Kim Kardašijan je napravila isti potez, koji je nju i njenu porodicu doveo do izuzetne slave.

Bling prsten

Postala je holivudska legenda, koja je čak stvorila i film Sofije Kopole u ​​kojem je učestvovala gomila holivudskih tinejdžera, koji su se besciljno zabavljali, nazivajući sebe "The Bling Ring" bandom, koji su krenuli u zločin i opljačkali poznate vile slavnih u Holivudu, uključujući i Paris Hilton .

Kriminalci su se kasnije hvalili kako je bilo lako provaliti u kuću Paris Hilton jer je ključ ostavila ispod otirača. Otirač je zaista uobičajeno mesto za čuvanje rezervnog ključa. To je prvo mesto na koje provalnici gledaju.

Dobrodošli, kamermani

Koliko god da je bilo frustrirajuće i zastrašujuće provaljivanje u njen dom, Paris Hilton je izgleda sve to prilično lako prebolela. Dok je Kopola snimala film The Bling Ring, Hilton je dozvolila ekipi da snimi neke scene u njenoj stvarnoj kući. Paris je čak napravila i manju ulogu i uistoimenom filmu.

Paris je takođe bila deo i još nekih filmova. Imala je kratku glumačku karijeru i glumila je u filmovima kao što su The Hottie and the Nottie i House of Vax. Ali ona je prestala da glumi i umesto toga se upustila u neke nove poslovne poduhvate.

Dobra karma

Tokom godina depresije, Konrad Hilton je morao da traži finansijsku pomoć gde god je mogao. Čak je uzeo zajam od 500 dolara od jednog od portparola koji su radili u njegovom hotelu da pokrije račune. Recimo samo da je karma lepa stvar, a portir je nagrađen za svoju velikodušnost.

Ne samo da je taj kormilar dobio vraćenu platu, već je kasnije unapređen i postao visokorangirani izvršni direktor u Hiltonovom carstvu, zarađujući ogromne dividende od akcija do kraja svog života. Nijedno dobro delo ne prođe nezapaženo. Ovo dokazuje da treba da budete ljubazni prema svima; nikad se ne zna ko će biti bogat!

Izaberite svoj dijamant

Sari Gabor, poznatiji kao Za Za, upoznala je Konrada na holivudskoj žurci. Hiltona je oduševila mađarska migrantkinja koja je bila 30 godina mlađa od njega. Hilton je bio sumnjičav da Gabor možda zanima samo njegov novac.

Dakle, jedne noći, Hilton joj je poklonio dve kutije za nakit i naterao je da izabere. Jedna kutija je imala džinovski prsten, a druga znatno manji i jeftiniji. Pošto je Gabor izabrala jeftiniji prsten, pobedila je. Naravno, znala je da je to test.

Zaboravljeni Hilton

U svojoj autobiografiji, Za Za je priznala da ju je Konrad silovao tokom njihovog braka, što je rezultiralo trudnoćom sa njenim jedinim detetom, Konstans Frančeskom Hilton. Na nesreću po Frančesku, rođena je nakon što se njen otac hotelski tajkun razveo od njene majke.

Kada je Hilton umro, Frančeska je dobila trivijalnih 100.000 dolara, dok je bogatstvo njenog oca bilo 200 miliona dolara. Nakon neuspelih pravnih pokušaja da promeni testament, Frančeska je bila primorana da radi povremene poslove sve dok nije umrla 2015. od moždanog udara u svom automobilu.

Mali brat Konrad

Parisin mlađi brat Konrad je više puta završio u centru pažnje, i to ne iz pozitivnih razloga. Veniti Fer je izvestio da je pokušao da provali u jednu kuću i da je tako završio iza rešetaka.

Poznato je da je veoma destruktivna osoba i neko o kome Hiltonovi neprestano brinu.

Problemi sa zakonom

Paris je takođe imala nekoliko značajnih sukoba sa zakonom. Prvi put kada je uhapšena 2006. godine, kada joj je oduzeta dozvola. Ali to je bio tek početak njenih pravnih problema. Nastavila je da vozi sa suspendovanom dozvolom i završila u mnogo većim problemima.

Paris je uhvaćena u vožnji dok je bila pod uticajem alkohola. Iako nije bila u dobrom stanju, naučila je nešto iz tog incidenta. TMZ je izvestio da je zvezda na kraju sprečila svog prijatelja da prođe kroz istu stvar. Kada je primetila da njen prijatelj pije, oduzela mu je ključeve i nije mu dozvolila da vozi.

Konrad je bio institucionalizovan

Veniti Fer je otkrio da je Konrad jednom uzeo tuđi automobil. Prilično je očigledno da je i on problematičan čovek. Za razliku od svojih sestara, ovaj brat Hilton se trudio da se drži podalje od reflektora. Ali kad god je u naslovima, to je zato što je uradio nešto loše. Konrad se nekoliko puta našao pred sudom.

Jednom je čak dobio savet da se prijavi u psihijatrijsku ustanovu. Tamo je trebalo da ostane neko vreme, ali je, prema pisanju eonline.com, prekršio to naređenje i trebalo je da ponovo bude stavljen iza rešetaka.

Druga braća i sestre Hilton

Konrad nije jedini Hiltonov brat koji se bavio nekim ozbiljnim pravnim pitanjima. Parisin drugi brat Baron morao je da plati neverovatnih 4,9 miliona dolara nekome ko je radio na benzinskoj pumpi nakon što je Baron povredio tog čoveka 2008. godine.

Ovih dana, Niki Hilton ima lep život i srećno je udata za Džejmsa Rotšilda. Ali brak joj nije uvek bio lak. Prema thetalko.com, Niki je nakratko bila udata za drugog muškarca početkom 2000-ih., Toda Meistera. Taj brak je trajao samo godinu dana.

Rik i Keti Hilton

Rik i Keti Hilton su prekinuli zabavu povodom 50. godišnjice magazina Kosmopoliten. Pejdž Siks je otkrio da su se pojavili iako nisu bili pozvani. Takođe je prijavljeno da se prema nekim drugim gostima [onima koji su bili pozvani] nisu ponašali baš lepo.

Keti Hilton je žena koja izgleda kao da je ispala iz Američkog rijalitija. Ona je inače i polusestra Kim Ričards i Kajli Ričards, zvezdama Pravih domaćica sa Beverli Hilsa.

Žurka počinje kada Paris stigne

Ako postoji jedna stvar koju svi znaju o Paris Hilton, to je koliko ona voli sebe. Samopouzdanje je izuzetno važno. Ali prema jednom sajtu, ova starleta ukrašava ceo svoj dom svojim fotografijama. Ona čak ima izložen i džinovski autoportret, a ako pažljivo pogledate, sastoji se od njenih malih slika.

Paris je najpoznatije dete Hiltona, poznato po svojim ludorijama i danima koje je provela provodeći se na žurkama po Los Anđelesu ali i svetu. Neki ljudi veruju da je ukaljala ime Hilton svojom reputacijom divlje devojke. Pa, to nije nužno slučaj. Hiltonovi zapravo imaju dugu istoriju zabave.

Paris Hilton je u braku sa Karter Reumom od 2021. godine sa kojim ima dvoje dece.

