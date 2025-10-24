ODLUKA KOJU JE DONEO PRINC HARI MOŽE DA PROMENI TOK ISTORIJE: Megan ima "plan za razvod", a ni Palata ne sedi skrštenih ruku

Napetost u kraljevskoj porodici ne jenjava i vojvotknja nije spremna da se vrati starom životu

Kako kruže glasine o mogućoj želji princa Harija da se vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo, kraljevski izvori tvrde da je Megan Markl tiho pripremila "plan za razvod“ koji može brzo sprovesti u delo ako on zaista odluči da se vrati u kraljevsku porodicu.

Prema navodima medija, vojvotkinja od Saseksa i njen tim već neko vreme rade na pravnim i finansijskim merama zaštite, u slučaju da ona odluči da okonča brak sa Harijem.

Izvori navode da napetost proizilazi iz mogućeg sukoba želja. Hari, navodno, oseća sve jaču vezu sa svojom domovinom i kraljevskim obavezama, dok Megan nema nikakvu nameru da se vrati u Englesku.

Jedan insajder otkriva da "palata tiho priprema rezervni plan“ i upozorava na mogući "rascep“ ukoliko Hari pokuša da se vrati, a Megan to odbije.

Ukoliko do razlaza zaista dođe, izvori tvrde da bi Meganini zaštitni mehanizmi bili unapred osmišljeni i izuzetno čvrsti. Navodno bi sporazum uključivao "strogu zabranu javnog iznošenja detalja o kraljevskoj porodici", dok bi joj, radi očuvanja ugleda, bio zadržan naslov vojvotkinje od Saseksa.

Dogovor se opisuje kao "velikodušniji nego što bi se očekivalo, ali strogo strukturiran" kako bi se sačuvala reputacija monarhije.

Kontrola narativa i planovi unapred

Priroda ovog plana ukazuje da Megan želi da zadrži potpunu kontrolu nad sopstvenom pričom. Kraljevski pomoćnici navodno strahuju da bi prljav razlaz i sukob oko povratka u Britaniju mogli da oslabe i javnu podršku i ugled kraljevske porodice.

Kako bi to sprečila, Megan Markl i njen tim, navodno, već razrađuju pisane planove o starateljstvu, obrazovanju i putovanjima njihove dece sve do punoletstva.

Da li su ovi rezervni planovi stvarni ili samo spekulacija, ostaje nejasno, ali sama činjenica da je Megan unapred razmišljala o razvodu pokazuje njenu sigurnost u sopstvenu poziciju i spremnost da povuče jasne granice.

Dok princ Hari razmatra mogućnost pomirenja ili povratka, Megan se, čini se, pobrinula da u svakom scenariju zadrži kontrolu i da ne bude ona koja će ostati bez plana.

U kraljevskim dramama, predviđanje znači moć, a ako se otvori novo poglavlje, Megan Markl deluje spremna da iz njega izađe pod sopstvenim uslovima.

