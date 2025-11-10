Oglas
OPET BI DA SE UDAJU: Nataša Bekvalac i Marija Mikić "u klinču" zbog bidermajera (FOTO)

"Jako sam tužna", rekla je Nataša, dok je Marija dodala: "Srce mi se slama".

1762779232_Marija-i-Natasa.jpg
Foto: Instagram printskrin/Marija Mikic, ATA images
Oglas

Pevačice Marija Mikić i Nataša Bekvalac zajedno su uživale na jednoj svadbi, a onda su pokazale da na ovoj proslavi nisu dobile "znak" da će one biti sledeće koje će stati na ludi kamen. NJih dve su stale da hvataju bidermajer, ali im se ovoga puta nije posrećilo.

Nataša Bekvalac se razvodila tri puta, a Marija Mikić nedavno se razišla od supruga Jovana. NJih dve su po tradiciji na svadbi stale u red sa ostalim devojkama da pokušaju da uzmu bidermajer.

Foto: Instagram printskrin/Marija Mikic

Čak je Nataša pokušala i da stane u prvi red i da isprati u kom pravcu će mlada baciti bidermajer. Nakon što je ovaj buket završio u ruke druge dame, njih dve su se zagrlile i u video otkrile da su se nadale sreći.

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala: "Srce mi se slama".

Foto: Instagram printskrin/Marija Mikic

NJih dve su kasnije pozirale zagrljene, a ovu fotografiju je Mikićeva opisala rečima: "LJubica se udati neće".

Marija pričala o novom partneru nakon razvoda

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a sada je progovorila o novoj ljubavi. Marija Mikić je rekla da je otvorena za novu ljubav, ali za sada se nije pojavio muškarac koji je osvojio njeno srce.

- Kod mene u životu je sve uvek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju - poručila je ona zagonetno.

Podsetimo, nakon razvoda je Jovan obrisao tetovažu koju je posvetio njoj na ruci.

