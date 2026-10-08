OPTUŽBE NA RAČUN HALE BERI POTRESLE JAVNOST: Ćerka stala uz majku i otkrila svoju stranu priče

Hale Beri se našla u "nebranom grožđu" nakon što ju je bivši muž optužio da je zlostavljlala njihovog sina

Ćerka Hale Beri prvi put se oglasila nakon ozbiljnih optužbi koje je protiv glumice izneo njen bivši suprug Olivije Martinez, a u svojoj izjavi odlučno je stala na stranu majke.

Nahla Obri, 18-godišnja ćerka Hale Beri i njenog bivšeg partnera Gabrijela Obri, navela je da je njena majka posvećena i brižna roditeljka i da nikada nije videla da fizički povređuje svog mlađeg brata Masea.

Martinez je prethodno optužio Hale da je tokom navodne svađe 26. septembra povredila njihovog 13-godišnjeg sina, tvrdeći čak da ga je davila. Izneo je i tvrdnje da je glumica ranije upućivala rasno uvredljive komentare dečaku.

Nahla je u izjavi pred sudom, do koje je došao Page Six, odbacila te navode.

- Nikada nisam videla da je moja mama udarila, ošamarila, davila, zgrabila ili na bilo koji način fizički zlostavljala Masea - navela je ona.

Dodala je da je Hale tokom njenog odrastanja uvek nalazila vreme za nju, ali i da je bila veoma posvećena Maseu. Prema njenim rečima, glumica ga je vozila na treninge i turnire, pratila njegovo školovanje i pružala mu podršku kada mu je bila potrebna.

Nahla je priznala da su je optužbe protiv majke šokirale i duboko pogodile, posebno zbog njenog mlađeg brata, kojeg je opisala kao duhovitog, pametnog i veoma harizmatičnog dečaka.

Osvrnula se i na tvrdnje o rasno uvredljivim komentarima. Navela je da nikada nije čula Hale da govori na takav način o Maseu.

- Moja mama je mešovitog porekla, ja sam mešovitog porekla, kao i Maseo. Odmalena nas je učila da prihvatimo ono što jesmo, cenimo različitosti i poštujemo ljude svih porekla - napisala je Nahla.

Otkrila je i da je poslednji put razgovarala sa bratom 29. septembra i da je tada zvučao srećno i nije delovao uznemireno.

- Mnogo želim da razgovaram sa svojim bratom i proverim kako je. Želim da zna da ga volim - poručila je.

Hale Beri odbacila optužbe

Hale Beri je preko svog advokata odbacila Martinezove tvrdnje, ocenjujući da su neosnovane i obmanjujuće.

Glumičin pravni tim naveo je i da postoje brojni dokazi i ranije sudske odluke koje se odnose na Martinezovo navodno kršenje sudskih naloga i ometanje terapijskih i obrazovnih intervencija namenjenih njihovom sinu.

U međuvremenu, Hale je viđena sa Maseom i svojim verenikom Vanom Hantom u jednom zabavnom parku u Los Anđelesu.

Hale i Olivije bili su u braku od 2013. do 2015. godine, a njihov višegodišnji spor oko starateljstva okončan je razvodom 2023. godine. Martinez je sada zatražio potpuno starateljstvo nad sinom, dok je sud izdao privremenu meru zabrane približavanja Hale, uz mogućnost da majka i sin nastave da održavaju kontakt.

(Glossy)

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