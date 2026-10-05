ARINA SABALENKA PROMENILA FRIZURU: Sada izgleda potpuno drugačije (FOTO)

Arina Sabalenka je na društvenim mrežama pokazala novi šik izgled.

Arina Sabalenka je izgledala neprepoznatljivo na najnovijoj objavi na društvenim mrežama, prikazujući veliku transformaciju tokom boravka u Milanu za vreme Nedelje mode.

Sportistkinja je pokazala novi, smeli izgled sa šiškama i jakim ajlajnerom, kako nismo navikli da je vidimo, a neko je ostavio komentar da sada sa šiškama podseća na Tejlor Svift.

Serija fotografija prikazala je nezaboravne trenutke u kojima uživa jedna od najpozantijih teniserki, obilazeći znamenitosti.

Kada je reč o Arininoj frizuri, ona je najpoznatija po repu zalizanom unazad koji nosi tokom turnira.

- Stalno treniram, takmičim se, znojim se i putujem, a zatim vezujem kosu u čvrst rep, punđu ili pletenicu, tako da zaista moram da vodim računa o njoj. Ipak, nisam neko ko želi da svakog dana provodi sate sređujući frizuru - rekla je za "Cosmopilitan".

- Volim da mi kosa deluje zdravo, meko i da je laka za održavanje kada nisam na terenu. Uvek tražim nešto što će mi olakšati rutinu.”

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