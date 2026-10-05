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ARINA SABALENKA PROMENILA FRIZURU: Sada izgleda potpuno drugačije (FOTO)

Arina Sabalenka je na društvenim mrežama pokazala novi šik izgled.

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Foto: Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Arina Sabalenka je izgledala neprepoznatljivo na najnovijoj objavi na društvenim mrežama, prikazujući veliku transformaciju tokom boravka u Milanu za vreme Nedelje mode.

Sportistkinja je pokazala novi, smeli izgled sa šiškama i jakim ajlajnerom, kako nismo navikli da je vidimo, a neko je ostavio komentar da sada sa šiškama podseća na Tejlor Svift. 

Serija fotografija prikazala je nezaboravne trenutke u kojima uživa jedna od najpozantijih teniserki, obilazeći znamenitosti.

Kada je reč o Arininoj frizuri, ona je najpoznatija po repu zalizanom unazad koji nosi tokom turnira. 

- Stalno treniram, takmičim se, znojim se i putujem, a zatim vezujem kosu u čvrst rep, punđu ili pletenicu, tako da zaista moram da vodim računa o njoj. Ipak, nisam neko ko želi da svakog dana provodi sate sređujući frizuru - rekla je za "Cosmopilitan". 

- Volim da mi kosa deluje zdravo, meko i da je laka za održavanje kada nisam na terenu. Uvek tražim nešto što će mi olakšati rutinu.”

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