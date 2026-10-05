"BILA SAM SAMA 5 GODINA": Kim Kardašijan o periodu pre Luisa Hamiltona i teškom braku sa Kanjeom Vestom

Niko nije verovao da je bila zaista sama pet godina nakon braka sa Kanjeom Vestom, a sada je to i potvrdila.

Kim Kardašijan se nedavno osvrnula na svoj ljubavni život i otkrila da je godinama namerno bila fokusirana na sebe, svoju decu i karijeru pre nego što je ponovo postala romantično dostupna. Kako kaže, pre veze sa Luisom Hamilton, a nakon razvoda od Kanjea Vesta bila je sama pet godina.

Umesto da žuri u još jednu ozbiljnu vezu, Kardašijan (45) je rekla da je vreme provedeno daleko od zabavljanja na kraju bilo upravo ono što joj je bilo potrebno.

- Zaista nisam osećala nikakvu žurbu. Nisam se osećala prazno. Osećala sam da mi je potrebno vreme za sebe - rekla je za "Tajms stajl magazin".

Objasnila je da joj je bilo potrebno vreme za emotivni oporavak nakon burnog braka sa Vestom. Bivši par, koji je okončao razvod 2022. godine, ima četvoro dece: Nort (13), Sejnta (10), Čikago (8) i Psalma (7). Nakon rastanka, Kardašijan je izjavila da želi da „potpuno zaceli” i posveti se radu na sebi pre nego što uopšte razmisli o novoj vezi.

- Nisam bila spremna. Zapravo, o tome nisam ni razmišljala. Univerzum radi u vašu korist kada mu to jednostavno dozvolite.

Kardašijan i Hamilton su potvrdili svoju romansu u februaru, kada su zajedno prisustvovali Superboulu u južnoj Kaliforniji. Od tada, par uglavnom čuva privatnost svoje veze, iako su povremeno pružali fanovima uvid u trenutke koje provode zajedno.

„Slušaj, čoveče, to je zaista zahtevno okruženje ako nisi spreman na takav izazov”, rekao je Dejvidson. Takođe je pohvalio Kardašijanovu i njenu porodicu zbog toga što su otvoreni po pitanju svog nekonvencionalnog načina života. „Jedna od stvari koje volim kod Kim i cele te porodice jeste to što oni kažu: ’To je ono čime se mi bavimo’”, rekao je on. „Smatrao sam to veoma privlačnim i zrelim.” Čini se da Kardašijanova trenutno prihvata vezu do koje je došlo nakon što je godinama radila na tome da bude spremna za nju.

