OŽENIO SE LUKA RACO: Mlada glumica blistala u neobičnoj venčanici (FOTO)

Glumac Luka Raco oženio se tokom vikenda dugogodišnjom devojkom i koleginicom Ninom Mrđom.

Par je organizovao intimnu proslavu venčanja u krugu najbližih u jednom beogradskom restoranu. Luka je nosio elegantno crno odelo, dok je mlada blistala u beloj venčanici koja prati liniju tela, a imala je i crvene detalje koji su celokupnom izgledu dali dodatnu efektnost, posebno uz crvenu mašnu u kosi.

Foto: Instagram printskrin/aca_mak

Podsetimo, Luka i Nina su se upoznali na snimanju serije Igra sudbine.

- Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja - rekao je Luka jednom prilikom.