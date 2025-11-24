Oglas
OŽENIO SE LUKA RACO: Mlada glumica blistala u neobičnoj venčanici (FOTO)

Glumac Luka Raco oženio se tokom vikenda dugogodišnjom devojkom i koleginicom Ninom Mrđom.

1763970615_5e129754ef36c9728fa51c1a824ae4aab4886989.jpg
Foto: I. Marinković
Par je organizovao intimnu proslavu venčanja u krugu najbližih u jednom beogradskom restoranu. Luka je nosio elegantno crno odelo, dok je mlada blistala u beloj venčanici koja prati liniju tela, a imala je i crvene detalje koji su celokupnom izgledu dali dodatnu efektnost, posebno uz crvenu mašnu u kosi. 

Foto: Instagram printskrin/aca_mak

Podsetimo, Luka i Nina su se upoznali na snimanju serije Igra sudbine

- Nina i ja smo se upoznali na setu, ljudi uglavnom kažu da ne vole da rade sa partnerom, a ja volim. Bude pozitivne kritike, ali nikada ne dođe do prezasićenja. Ako ima ljubavi, ne može doći do prezasićenja - rekao je Luka jednom prilikom. 

 

