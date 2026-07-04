PENELOPE KRUZ U IZDANJU U KOME JE RETKO KO PREPOZNAJE: Prelepa glumica ovako bodrila Španiju na Svetskom prvenstvu

Penelope Kruz je izašla iz elegantnih toaleta i u sportskom izdanju uživala gledajući fudbal.

Penelope Kruz je sa suprugom Havijerom Bardemom uživala u sportskoj večeri, navijajući za svoju zemlju na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Glumački par je viđen na tribinama kako bodri Španiju tokom pobedničke utakmice protiv Austrije na stadionu SoFi u Inglvudu, Kalifornija.

Penelope koja je inače uvek vrlo elegantna kada je reč o javnim pojavljivanjima je ovog puta apsolutno ispratila mesto na kome se nalazi i tome prilagodila svoj izgled. Tako je viđena u crvenoj majici sa natpisom Španije, farmerkama, a svemu je dodala i bejzbol kačket, dok je oči zaklonila naočarima za sunce. Sportski izgled glumice koji se retko viđa i odlično joj stoji.

Pored nje je bio Bardem u takođe opuštenom izdanju, a izgledali su da se odlično zabaljvaju, gledajući reprezentaciju svoje zemlje.



