POGINUO MUŽ POZNATE INFLUENSERKE: Bio vlasnik restorana u Beogradu

Nemački preduzetnik Klaus Rader, suprug poznate modne influenserke i dizajnerke Viki Rader, poginuo je u petak, 9. oktobra, u saobraćajnoj nesreći tokom automobilskog relija na Majorci.

Imao je 63 godine. Rader je bio jedan od osnivača popularnih restoranskih lanaca "L'Osteria" i "Vapiano", a iza sebe je ostavio suprugu i njihovo četvoro dece, pišu nemački mediji.

Vest o njegovoj smrti posebno je potresna jer su Klaus i Viki krajem juna ove godine na istom ostrvu priredili raskošno svadbeno slavlje,kojim su obeležili 16 godina zajedničkog života.

Poginuo tokom automobilskog relija

Prema pisanju nemačkih medija, Rader je učestvovao u automobilskom reliju 550 Challenge Mallorca. Upravljajući Porscheom 911 GT3 RS, na planinskom putu između mesta Polensa i Luc iz zasad neutvrđenih razloga sleteo je s puta i završio u provaliji.

Preduzetnik je preminuo na mestu nesreće, dok je njegova suvozačica, 39-godišnja Kristina Etel, preživela s teškim povredama. Španske vlasti istražuju okolnosti nesreće. Smrt suosnivača potvrdila je i kompanija L'Osteria, koja se od njega oprostila emotivnom objavom, istakavši njegovu energiju, strast i preduzetnički duh.

Nakon tragedije javno se oglasila i njegova supruga, modna influenserka Viki Rader. Na Instagramu je zahvalila svima koji su joj poslali poruke podrške i zamolila javnost da poštuje privatnost njene porodice.

- Kao što su mnogi od vas možda pročitali u vestima, moj život se prošlog petka zauvek promenio - napisala je. Dodala je kako je zahvalna na svakoj poruci, lepoj reči i gestu podrške u izuzetno bolnom periodu, ali da njoj i deci sada najviše trebaju mir i prostor za tugovanje.

Od supruga se oprostila rečima: "Počivaj u miru, ljubavi mog života."

Ko je bio Klaus Rader?

Klaus Rader bio je poznati nemački preduzetnik i jedno od imena zaslužnih za razvoj popularnih evropskih restoranskih lanaca. Još 1988. godine, sa samo 25 godina, postao je najmlađi korisnik franšize McDonald'sa u Nemačkoj, a tokom godina vodio je šest restorana tog lanca.

Zajedno s poslovnim partnerom Fridemanom Findajsom 1999. godine u Nirnbergu je pokrenuo L'Osteriju. Posao koji je započeo s jednim italijanskim restoranom postupno je prerastao u međunarodni lanac poznat po velikim picama, testenini i opuštenoj atmosferi.

Rader je učestvovao i u osnivanju lanca Vapiano, koji je prvi restoran otvorio 2002. godine u Hamburgu, a posle se proširio na brojne zemlje. Vapiano posluje i u Srbiji.

Osim gastronomije, velika strast bili su mu automobili i trke. Učestvovao je na automobilističkim događanjima i vozio na poznatim evropskim trkaćim stazama. Upravo je tokom jedne takve automobilističke manifestacije na Majorci izgubio život.

(Kurir.rs/ Index.hr)

BONUS VIDEO