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"SA GROBLJA SAM IŠAO DA PEVAM": Naš poznati pevač doživeo porodične tragedije, ali je morao da radi bez obzira na sve - "Niko me nije pitao kako sam"

Filip Mitrović je rekao da je zbog porodičnih tragedija i pritiska posla morao da nastavi da peva i kada mu je bilo teško.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Pevač Filip Mitrović karijeru je započeo pre 11 godina u muzičkom programu "Prvi glas Srbije".

On je jednom prilikom priznao da je išao i da dalje ide na psihoterapije i da pije antidepresive.

"Imao sam par porodičnih tragedija"

- Da, toliko mojih kolega se bori sa anksioznosti, mi smo samo uloga i kostim koji oblačiš, ostavljaš sve iza sebe i kada skineš to ti se vraćaš svojoj boli. Imao sam par porodičnih tragedija o kojima ne bih pričao, gde smo izgubili i decu, ali ja sam morao da pevam, niko me nije pitao kako se osećam - govorio je i dodao:

 "Svakom život da koliko može podneti"

- Izgubio sam člana šire porodice i sa groblja sam išao da pevam. Pola ljudi iz mog okruženja ne bi moglo da izdrži neke stvari, jeste brz način da se zaradi lova, u sakou si, mirišeš, okružen si veseljem, ali ono što ti ovaj posao uzima, privatnost, loša hrana, nespavanje, dosta njih su postali alkoholičari. Počneš da piješ da bi mogao da izdržiš tempo. Svakom život da koliko može podneti, tako da verovatno da ja nemam tu snagu da izdržim sve to, ne bih radio - rekao je tada Filip.

"Išao sam na psihoterapiju"

On je otkrio da pije antidepresive i da je išao na psihoterapije.

- Išao sam na psihoterapiju i dan danas idem. Pio sam neke lekove, ništa strašno, to su neke vrste antidepresiva koji ti malo bustuju seratonin, ali mnogo inspiracije nalazim u veri, ljubavi, životinjama - govorio je Filip.

(Kurir)

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