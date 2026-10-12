ŠTA JE MARIJA VELJKOVIĆ ZAVRŠILA I KAKO JE DOBILA POSAO NA RTS-U? Put od glume do „Slagalice“, a ljubavni život intrigirao je javnost godinama

Marija Veljković je godinama voditeljka na javnom servisu, ali malo ko zna da je njeno obrazovanje - glumica

Mariju Veljković godinama doživljavamo kao jedno od zaštitnih lica RTS-a. Publika je najviše pamti kao voditeljku kviza "Slagalica", ali malo ko zna da je ona po obrazovanju glumica.

Na javni servis došla je tako što se prijavila na konkurs, te je brzo izabrana među 6.000 prijavljenih kandidata.

Rođena u Zaječaru, Marija Veljković je u Beograd došla sa željom da studira glumu. Pre nego što je upisala fakultet, pokušala je da se upiše na Akademiju umetnosti u Novom Sadu, ali tada nije uspela da prođe u uži izbor.

Ipak, nije odustala od svog cilja. Prijavila se na BK akademiju, koja je u tom periodu formirala klasu za buduće glumce, i tako napravila važan korak ka profesiji za koju se školovala.

Glumački talenat ubrzo je dobio priliku da dođe do izražaja. Odmah nakon završetka studija, Marija je dobila angažman u seriji „Mješoviti brak“, čime je započela svoje prve profesionalne korake pred kamerama.

Kasnije je ostvarila i zapažene nastupe u projektima „Vojna akademija“, „Lako je Raletu“ i „Radio Mileva“. Iako je s vremenom televizijsko voditeljstvo postalo njen glavni profesionalni pravac, gluma je ostala važan deo njenog obrazovanja i karijere.

Marija Veljković i Bojana Ordinačev zajedno su studirale glumu

Zanimljiv detalj iz studentskih dana Marije Veljković jeste i to što je jedno vreme delila stan sa glumicom Bojanom Ordinačev. Njih dve bile su koleginice sa klase, a povezivalo ih je i slično iskustvo sa prijemnim ispitima za studije glume u Novom Sadu.

Bojana je svojevremeno govorila o prvom pokušaju da upiše glumu, kada je nakon izlaska na prijemni ispit dobila neočekivan komentar.

– Kad sam izašla na prijemni u Novom Sadu, kod Petra Banićevića, on me je, čim je video fotografije koje sam donela uz prijavu, pitao: „A zašto vi ne biste pokušali da se bavite manekenstvom?“ „Molim?“, odgovorila sam. „Videćete vi! Doviđenja!“, i samo izašla napolje. Tako je prošao moj prvi izlazak na prijemni – prisetila se Bojana Ordinačev.

Ni drugi pokušaj nije joj doneo upis, iako je tada prošla u uži izbor. Upravo joj je Marija prenela informaciju da se na BK akademiji formira nova klasa za glumu i režiju, pa su obe odlučile da pokušaju tamo.

– Drugi put sam prošla u uži izbor kod Bore Draškovića, ali nisam prošla dalje. I onda mi je Marija Veljković, s kojom sam tada živela i koja je potpuno isto prošla na prijemnom, rekla da je čula da treba da se oformi eksperimentalna klasa na BK akademiji, gde će glumu i režiju predavati Nikita Milivojević i Anita Mančić. Obe smo odlučile da pokušamo tamo i obe smo primljene – ispričala je glumica.

Iako su zajedno studirale i delile važne trenutke iz mladosti, njihove karijere kasnije su krenule različitim putevima. Marija Veljković najveću popularnost stekla je kao televizijska voditeljka, dok je Bojana Ordinačev nastavila da gradi glumačku karijeru.

Danas je Marija Veljković publici pre svega poznata kao zaštitno lice „Slagalice“, ali njena priča podseća da se iza prepoznatljivog televizijskog osmeha kriju godine obrazovanja, rada i profesionalnog usavršavanja. Put od glumačke klase do jednog od najpoznatijih kvizova u Srbiji učinio ju je jednim od lica koje publika već godinama rado dočekuje na malim ekranima.

Troje dece, razvod i navodna afera

Nakon više od decenije braka sa arhitektom Milanom Milovanovićem, sa kojim ima troje dece, Marija je stavila tačku na zajednički život, a njihov razvod tada je privukao veliku pažnju javnosti.

Iako je voditeljka govorila da su se ona i suprug emotivno udaljili i da je to bio razlog zbog kojeg su odlučili da se rastanu, u domaćim medijima pojavile su se i drugačije tvrdnje. Prema pisanju magazina „Svet“, njihovom razvodu navodno je prethodila afera sa kaskaderom i nekadašnjim rijaliti učesnikom Urošem Ćertićem, koji je svojevremeno i sam govorio o odnosu sa Marijom.

Prema tvrdnjama izvora pomenutog lista, Marija i Uroš upoznali su se na Dorćolu, gde su živeli veoma blizu jedno drugog. Njihovi susreti navodno su u početku bili sasvim slučajni, a poznanstvo je vremenom preraslo u prisniji odnos.

„Marija i Uroš su živeli na 200 metara jedno od drugog, na Dorćolu. Tako su se i upoznali, u kraju. Ona je vodila decu u vrtić, školu, nekad bi šetala psa, prolazila je pored Uroševe zgrade, a i svakako su se sretali na nekim snimanjima. Sve je počelo sa zdravo, a vremenom su razgovori postajali sve duži i sadržajniji, da bi onda to preraslo u nešto više“, naveo je tada izvor za „Svet“.

Prema istim tvrdnjama, njihov odnos navodno je trajao oko šest meseci, a priča je dodatno dobila na značaju kada se pojavila informacija da je Milan počeo da sumnja u suprugu.

Ipak, dok su se u javnosti prepričavale spekulacije o razlozima kraha njenog braka, voditeljka je nastavila dalje i nakon razvoda započela novu ljubavnu priču. Sreću je pronašla pored glumca Rastka Jankovića, sa kojim je izgradila odnos o kojem je otvoreno govorila, posebno kada je reč o njegovom odnosu sa njenom decom.

Danas se Marijina životna priča posmatra kroz nekoliko različitih poglavlja: dugogodišnji brak, razvod koji je izazvao brojne spekulacije, majčinstvo koje joj je oduvek bilo na prvom mestu i ljubav sa glumcem Rastkom Jankovićem.

Uroš Ćertić se svojevremeno oglasio povodom cele priče i, prema pisanju „Sveta“, potvrdio navode o odnosu sa voditeljkom. Tom prilikom uputio je i poruku, najavljujući da bi mogao da iznese dodatne detalje.

„Da, istina je, a njemu imam da poručim: Ako po društvenim mrežama ne prestane da maltretira Mariju i mene, izaći ću na televiziju sa nacionalnom frekvencijom i progovoriti o svemu“, izjavio je tada kaskader.

Uprkos brojnim napisima, Marija nije želela da svoj razvod pretvori u javnu raspravu niti da detaljno komentariše sve spekulacije koje su se pojavljivale. U svojim izjavama fokusirala se na kraj dugogodišnjeg odnosa i na činjenicu da su ona i Milan, bez obzira na razvod, zauvek povezani kroz zajedničku decu.

(Stil/Hellomagazin/Ona)

BONUS VIDEO: