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„NISAM BIRALA OVAJ ŽIVOT“: Ovako je Ema Cepter izgledala kada su je usvojili Madlena i Filip Cepter, snimci diraju u srce

Ema Cepter je objavila emotivni snimak iz detinjstva i podsećanje na trenutke provedene s ocem i majkom koji su je usvojili kada je bila beba.

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Foto: Instagram Printskrin/byemmazepter
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Ema Cepter, jedna od najbogatijih naslednica na ovim prostorima, zanimljiva je javnosti od kako je počela da se oglašava na društvenim mrežama. Sve je interesovalo kako izgleda i čime se bavi ćerka bogatog srpskog para, a na Instagramu su bili u prilici i da vide kadrove iz ekskluzivnih hotela i sa skupih destinacija, kao i njen stan u Londonu, ondnosno vila u Srbiji i Monte Karlu.

Ipak, javnost je ubrzo upoznala Emu i kroz otvorene razgovore sa pratiocima, vidi da je diplomirala na prestižnom univerzitetu u Londonu i da doručkuje za 450 dinara, ali i da sama radi na stvaranju svog brenda i linije parfema.

Neretko je pričala o prevazilaženju anksioznosti i problema koje svakodnevnica nosi svima nama, ali i otvoreno otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

Filip i Madlena Cepter su Emu usvojili 2000. godine, dok je bila beba, a sada je emotivnim snimcima iz detinjstva, pokazala nežne trenutke s roditeljima, naglasivši da ona "nije izabrala takav život", već da je život obojen ljubavlju i, na kraju, bogatstvom, izabrao nju.

Pogledajte nikad viđene kadrove iz doma Cepterovih.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Zepter (@byemmazepter)

"Lepo je kad možete da ispravite nepravdu"

NJena majka Madlena je jednom prilikom otkrila detalje njenog usvajanja:

"U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo".

(Mondo)

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