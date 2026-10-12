PRINC HARI O SINU ARČIJU I ĆERKI LILIBET: "Voleo bih da sam znao koliko će biti teško biti otac"

Princ Hari sa suprugom Megan Markl deli dvoje dece, sina Arčija i ćerku Lilibet.

Princ Hari je bio na ivici suza dok je govorio o svoje dvoje dece, Arčiju i Lilibet, i o bliskosti koju dele.

- Ponosan sam što smo stigli ovde. Znate, presrećan sam što imam dvoje zdrave, lepe i veoma zabavne dece. Postati otac je prava emotivna vrteška. Voleo bih da sam znao koliko će biti teško biti otac. Ali ne bih to menjao ni za šta na svetu. Mislim da bih sebi dao savet - "čvrsto se drži, jer predstoji ti luda vožnja".

Hari je ove komentare izneo u okviru programa "Redefinisanje tuge: Izgradnja otpornosti kroz gubitak" – master-klasa u kojem se pridružio neuronaučnici dr Meri-Fransis O'Konor kako bi istražili kako tuga utiče na mozak i telo, te kako ljudi uče da žive sa gubitkom.

Vojvoda je otkrio da često posmatra jedan određeni Dajanin portret i pita se šta bi ona mislila o njegovom današnjem životu.

- Zaista mogu da uspostavim kontakt očima s njom, a u njenom osmehu ima neke nestašnosti... Jednostavno osećam snažnu povezanost s njom - rekao je Hari, prenosi Hello.

- Zateknem se kako je gledam i pitam se, šta ona misli o onome što ja radim upravo sada? - objasnio je.

Hari je dalje otkrio da mu je u danima nakon Dajanine smrti bilo teško da gleda bilo kakve njene slike.

- Iako sam imao fotografije u svojoj sobi u školi, jasno se sećam da nisam razmišljao o majci jer razmišljanje o nečemu tako tužnom nikada ne bi vratilo nju. Toliko dugo sam bio emocionalno utrnut, u velikoj meri, zato što sam se osećao nelojalno i krivim zbog mogućnosti da budem srećan i radosan bez nje. Osećao sam se kao da moram biti tužan i da moram biti emocionalno utrnut da bih joj dokazao da mi nedostaje.

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