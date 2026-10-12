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RAZVELI SE, A ON JOJ NEKOLIKO NEDELJA KASNIJE ORGANIZOVAO VENČANJE S DRUGIM! Holivudska priča u koju mnogi ne veruju

Glumac Tobi Megvajer je ostao u sjajnim odnosima sa bivšom suprugom. Oni su se razišli još 2016. godine, ali je razvod finalizovan nedavno.

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Foto: Profimedia/ Media Punch, MediaPunch Inc, Alamy
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Glumac Tobi Megvajer je nedavno i zvanično stavio tačku na brak sa dizajnerkom nakita Dženifer Mejer, a samo nekoliko nedelja nakon razvoda, imao je i ključnu ulogu na venčanju bivše supruge.

Naime, Dženifer se u subotu udala za Džefrija Ogunlesija, a matičar je bio niko drugi do njen bivši suprug.

Dženifer Mejer i Džofri Ogunlesi su se venčali u hotelu Four Seasons Resort Lanai na Havajima, a ceremoniji venčanja je prisustvovao veliki broj gostiju, uključujući Rejčel Zoi, Kortni Koks, Kejt Hadson, Leonarda Dikaprija i devojku Vitoriju Čereti, zajedno sa Džefom Bezosom i njegovom suprugom Loren Sančez Bezos.

Venčanju su prisustvovala i ćerka Rubi (19) i sin Otis (17) koje Dženifer ima sa zvezdom "Spajdermena", kao i ćerkica koju su dizajnerka i Džofri dobili u maju ove godine.

Podsetimo, Tobi Megvajer i Dženifer Mejer su se upoznali 2003. godine, a venčali su se 2007. godine na Havajima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ipak 2016. godine su se razišli, a proces razvoda je trajao čak deset godina.

- Kada smo Tobi i ja raskinuli, odmah je bilo jasno da su Rubi i Otis bili na prvom mestu, i da nam je zaista stalo jedno do drugog kao ljudima, i da smo želeli da budemo u životima jedno drugog bez obzira na sve- podelila je i dodala:

- I nismo želeli da propustimo Božić. Nismo želeli da propustimo Dan zahvalnosti.-

U međuvremenu, Dženifer Mejer je upoznala Džofrija Ogunlesija s kojim sada ima i ćerku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ipak, tokom godina je zadržala i lepe odnose sa bivšim suprugom-

- Svi putujemo zajedno. Svaki praznik imamo zajedno. Svaki rođendan imamo zajedno. On je neverovatan otac. On je neverovatan bivši muž. I Džef ga voli, a on voli Džefa. I tako sve jednostavno funkcioniše.-

NJih dvoje zajedno podižu njihovo dvoje dece i složni su u tome da su im ona prioritet. 

Iako je mnogima neobično što je tako bliska sa bivšim suprugom, ona je o njihovom prijateljstvu dodala: 

- Ne mogu ni da objasnim (to). On mi je brat. Volim ga do smrti.- 

(Glossy)

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