REKLA JE DA ĆE SE VRATITI I TO JE I OSTVARILA: Trener Selin Dion o teškim treninzima koji su je vratili na scenu nakon borbe sa bolesti

Selin Dion se na oduševljenje njenih brojnih obožavaoca širom sveta vratila na scenu nakon šest teških godina.

Rasprodala je niz koncerata u francuskoj prestonici, a oprobala se i kao model tokom Nedelje mode u Parizu i samouvereno koračala pistom na reviji brenda „L'Oreal Paris”, pevajući pesmu "I'm Alive" pod svetlima Ajfelove kule.

Puna života, Dion pokazuje izuzetnu želju i volju za pevanjem, naročito ako se ima u vidu da joj je ovo prvi nastup još od 2020. godine, budući da je napravila pauzu u karijeri nakon što joj je 2022. dijagnostikovan sindrom ukočene osobe. Ovaj izuzetno redak neurološki poremećaj pogađa „jednu od milion osoba”, prema rečima same Dion, a simptomi uključuju ukočenost mišića trupa i ruku, često izazvanu bukom, dodirom ili emotivnim stresom.

NJeni dinamični nastupi ne odaju tragove ovog iscrpljujućeg stanja, a kako je pre nekoliko godina obećala sebi da će se vratiti na scenu, to je i ostvarila.

Kako bi mogla da se nesmetano kreće na sceni uprkos teškoj dijagnozi koja pogađa mišiće, Selin je angažovala trenera sa kojim je u tome i uspela.

- Cilj mi je da se Selin oseća osnaženo, kako iznutra tako i spolja, kako bi mogla da uživa u vremenu provedenom na sceni i pruži svoj maksimum. Kada smo prvi put razgovarali pre nekoliko godina, bilo je jasno da želi da istegne i ojača svoje telo, kao i da pronađe umetničku inspiraciju. Predložila sam joj trening kakav imaju profesionalni plesači, a njene oči su zasijale. Ta ideja joj se dopala i taj pristup je postao deo njenog puta ka vrhunskim nastupima - rekla je Naomi Stikeman za britanski Hello.

Kako je opisala, Selin ne postavlja nikakva ograničenja sebi, a njen napredak je neverovatan za posmatranje.

- U zavisnosti od Selininog rasporeda, naši treninzi mogu trajati 30 minuta ili čak nekoliko sati, ako uključimo plesnu improvizaciju i rad sa partnerom. Uvek počinjemo sporim zagrevanjem na prostirci, tokom kojeg osluškujemo svaki deo tela, povezujemo se sa centrom tela i proveravamo da li su kičma i svi zglobovi pravilno postavljeni i pokretni. Kada ustanemo, prelazimo na vežbe koje uključuju oslanjanje na obe noge, a zatim i na jednu, čime istovremeno gradimo snagu i ravnotežu. Nakon toga, vežbe se svakodnevno menjaju i mogu obuhvatati elemente različitih disciplina. Selin prolazi kroz fascinantan razvojni put koji se neprestano menja i napreduje, a ja sam zahvalna što sam njegov deo - zaključuje Naomi.

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