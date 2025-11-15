Oglas
"PONOSAN SAM NA SVOJE POREKLO": Naš glumac će deliti kadar sa Nikol Kidman

Srpski glumac Željko Džek Dimić započeo je snimanje visokobudžetne holivudske TV serije “Lavice” u kojoj će glumiti sa glumicama Nikol Kidman i Zoe Saldana.

Foto: ATA images/ M.S.
Američko-srpski glumac Željko Džek Dimić dana započeo je snimanje visokobudžetne holivudske TV serije “Lavice” (‘Lioness’) u kojoj će glumiti sa dve dobitnice Oskara, glumicama Nikol Kidman i Zoe Saldana.

On se trenutno nalazi na snimanju serije u Teksasu, odakle potiče i fotografija sa pomenutom Zoe Saldana.

- Zbog ugovora koji imam ne mogu mnogo da govorim o seriji, ali mogu reći da sam imao sjajnu komunikaciju sa ove dve glumice, naročito sa Zoe Saldana, sa kojom glumim u dve scene, kao glavni negativac u prve dve epizode, kaže Dimić za Serbian Times.

NJemu je ovo 98. uloga na filmu i na televiziji od kako je diplomirao na čuvenom Lee Strasberg institutu za film i televiziju u NJujorku, gde i živi.

- Ovo je još jedna rola u kojoj glumim “čistog Amerikanca”, što mi mnogo znači jer sam proveo godine usavršavajući i svoj engleski jezik pored moje glumačke veštine. Ponosan sam sto me danas ne angažuju šablonski, za uloge imigranata iz istočne Evrope i sa Balkana, iako se ponosim svojim poreklom, ističe on.

(SerbianTimes)

