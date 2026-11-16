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OTVORENA SEZONA DODELA NAGRADA: Zendaja se pojavila u 20 godina staroj haljini i pokrenula modnu lavinu (FOTO)

Zendaja ponovo nosi jedan od arhivskih komada odeće i odlično joj stoji!

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Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia
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Zendaja je definitivno pokrenula modni spektakl na dodeli nagrada „Governors Awards” 2026. godine i time otvorila početak sezone dodele nagrada za 2027. godinu.

Glumica se na događaju pojavila u kreaciji iz kolekcije Džajlsa Dikona za jesen 20227. godine. Reč je o dugoj, uskoj haljini zlatno-bronzane nijanse bez bretela, sa korsetski oblikovanim gornjim delom. Poseban pečat daju naglašeni, skulpturalno oblikovani detalji na bokovima, koji celokupnom izgledu daju dašak dramatičnosti. 

Bogata tekstura materijala i metalik sjaj na ovoj 20 godina staroj haljini stvaraju utisak luksuza, dok jednostavna ravna linija donjeg dela haljine ističe njenu sofisticiranost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zendaja je sve upotpunila visećim minđušama i šminkom naglašenim očima, a tu je i "piksi frizura" kojoj se nedavno vratila i nije pogrešila. 

Ovo nije prvi put da Zendaja bira arhivski komad. Do sada je nosila kreacije Džona Galijana i Versaćea iz devedesetih, pa sve do raskošnih kreacija Boba Makija – uz jedinstvenu sposobnost da svaki od tih komada učini potpuno aktuelnim za današnje vreme.
 

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