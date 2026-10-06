PREMINUO POZNATI VODITELJ: Na vrhuncu slave izgubio sve zbog se*sualnog skandala i finansijskih zločina

Bračni par Bejker postao je globalni fenomen i kulturna ikona.

Svet je obišla vest da je umro čuveni televizijski propovednik Džim Bejker u 86. godini. Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova druga supruga, Lori Bejker, koja je navela da je preminuo u ponedeljak, dok tačan uzrok smrti još nije objavljen. Bejker je 2020. godine pretrpeo moždani udar.

Od harmonike i šatora do milionske televizijske mreže

Džim Bejker je rođen u Maskigonu u Mičigenu, a svoju prvu suprugu Tami Fej upoznao je na koledžu u Mineapolisu. Venčali su se 1961. godine i napustili koledž kako bi započeli svoju putujuću službu - on je propovedao, dok je ona pevala i svirala harmoniku obilazeći crkve i šatore širom zemlje.

NJegov uspon počeo je kada ih je primetio televizijski propovednik Pet Robertson. Već 1965. godine pokrenuli su dečiju emisiju na Robertsonovoj mreži, a 1966. godine Bejker je postao domaćin emisije "The 700 Club". Nakon što je 1972. napustio ovu mrežu, dve godine kasnije osnovao je satelitsku mrežu PTL, čija je glavna emisija bila "The PTL Club".

Milioni dolara, tematski park i ekstravagantni život

Emisija "The PTL Club" doživela je vrhunac osamdesetih godina prošlog veka, privlačeći i do 13 miliona gledalaca svake večeri i donoseći milione dolara godišnje od vernih pratilaca. Bračni par Bejker postao je globalni fenomen i kulturna ikona. NJegova supruga Tami Fej bila je prepoznatljiva po hrišćanskim pesmama i zaštitnom znaku - teškoj maskari i šminki.

Na vrhuncu moći, njihovo ministarstvo obuhvatalo je ne samo TV emisiju, već i hrišćanski tematski park i hotel "Heritage USA" u Južnoj Karolini. Bili su toliko poznati da su ih redovno parodirali u emisijama poput "Saturday Night Live" i kasnovečernjim šou programima zbog njihovog luksuznog životnog stila. O njihovom životu 2021. godine snimljen je i film "Oči Tami Fej", prenosi Blic žena.

Se*s-skandal, finansijski zločini i hapšenje

Međutim, ogromno carstvo se srušilo u potpunom haosu. Bejker je izgubio sve zbog velikog se*sualnog skandala i finansijskih zločina. Usledio je sudski proces, a 1989. godine američki šerifi (U.S. Marshals) sproveli su bivšeg vođu PTL-a iz kancelarije njegovog advokata.

U kasnijim godinama, Bejker se ponovo oženio Lori Bejker, a od 2003. godine živeo je u blizini Brensona u Misuriju, gde je snimao emisiju "The Jim Bakker Show" sve do svoje smrti.

(Kurir)

BONUS VIDEO: