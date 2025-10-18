PRINC ENDRU SE ODREKAO TITULE: Nakon niza skandala mlađi brat kralja Čarlsa odstupio iz kraljevske porodice

Princ Endru, rođeni brat kralja Čarlsa, je pristao da se odrekne svih svojih titula, uključujući i titulu vojvode od Jorka.

I iako će ostati princ, kao sin Elizabete II, odreći će se i članstva u Ordenu podvezice – najvišem viteškom ordenu u britanskom sistemu odlikovanja. NJegova bivša supruga, Sara, vojvotkinja od Jorka, takođe će se odreći svoje titule i vratiti se svom devojačkom imenu, Sara Ferguson.

Smatra se da je kralj zadovoljan ishodom nakon što su lične teškoće njegovog brata pretile da naruše ugled kraljevske porodice.

U saopštenju koje je objavila Bakingemska palata, princ je rekao:

- U razgovoru sa kraljem i mojom užem i širom porodicom, zaključili smo da kontinuirane optužbe protiv mene odvlače pažnju od rada NJegovog Veličanstva i kraljevske porodice. Odlučio sam, kao što sam uvek činio, da svoju dužnost prema porodici i zemlji stavim na prvo mesto. Ostajem iza svoje odluke od pre pet godina da se povučem iz javnog života. Uz saglasnost NJegovog Veličanstva, smatramo da sada moram da idem korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti počasti koje su mi dodeljene. Kao što sam već rekao, snažno poričem optužbe protiv mene - rekao je Endru, prenosi britanski Hello.

Endru više neće prisustvovati proslavama Božića sa kraljevskom porodicom, ali ovaj razvoj događaja neće uticati na njegove ćerke princezu Beatris i princezu Evgeniju. Ovaj potez dolazi usred niza skandala oko veza princa Endrua sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom i navodnim kineskim špijunom. Kako su priče nastavile da bacaju senku na rad kraljevske porodice, navodno je kralj „razmatrao sve opcije“ da liši svog mlađeg brata titula pre nego što je Endru pristao da ih se dobrovoljno odrekne.

Nedavni skandali

Kap koja je prelila čašu došla je ove nedelje zbog otkrića da je Endru imao najmanje tri sastanka sa Cai Ći – kineskom zvaničnicom koja je u centru pekinškog špijunskog slučaja, piše Hello. Nekoliko dana ranije, procureli imejlovi koji su su da je ostao u kontaktu sa Džefrijem Epštajnom duže nego što je ranije priznao.

Bivši vojvoda od Jorka je takođe bio pod pritiskom da se odrekne Kraljevske lože, vile u Vindzoru sa 30 soba koju i dalje deli sa bivšom suprugom, ali ima privatni dugoročni zakup imanja sa Krunskom zajednicom, na koji gubitak titula ne utiče.

Endru, koji ostaje osmi u redu za presto, povukao se iz javnog života 2019. godine nakon intervjua za Newsnight o njegovoj vezi sa Epštajnom. U to vreme, njegov stil NJ.K.V. je takođe ukinut, a njegova uloga državnog savetnika postala je suvišna, jer je aktivno obavljaju samo viši zaposleni članovi kraljevske porodice. Ali poslednjih godina viđen je na porodičnim događajima, kako prisustvuje služenjima za Uskrs i Božić, a prošlog meseca stoji pored visokih članova kraljevske porodice ispred Vestminsterske katedrale, nakon sahrane vojvotkinje od Kenta.

