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PRINC VILIJAM U TOK-ŠOU EMISIJI: Prvi član kraljevske porodice koji se pojavio u takvom formatu - evo o čemu je pričao

Pojavljivanje princa Vilijama je bilo veliko iznenađenje za publiku.

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Foto: Matt Crossick/Press Association / PA Images / Profimedia
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Princ Vilijam je ostvario jedan kraljevski presedan pojavivši se u vrlo popularnoj britanskoj emisiji „The Graham Norton Show”, zajedno sa Kejt Blančet, Robertom Irvinom i Hanom Vadingam. Princ je iznenadio publiku ove emisije na kanalu BBC Jedan kada se pridružio gostima usred epizode, a voditelj Grejam Norton je otkrio da je reč o specijalnom izdanju posvećenom nagradi „Earthshot Prize”.

Princ i Grejem su razgovarali o poreklu nagrade koju je Vilijam pokrenuo 2020. godine, ali je princ govorio i o svojoj ljubavi prema fudbalskom klubu Aston Vila i filmovima Kristofera Nolana, što je do sada bila nepoznanica o princu. 

- Volim da se udubim u filmove koji podstiču na duboko razmišljanje. Volim i akcione filmove, ali mi prija i nešto malo drugačije. Veliki sam ljubitelj svega što Kristofer Nolan radi. NJegovi filmovi su fantastični – serijal "Mračni vitez" je psihološki mračan i dubok, što mi se izuzetno dopada. On uzima koncepte koji su potpuno neobični i pretvara ih u neverovatno zanimljiva ostvarenja - rekao je princ.

Takođe je otkrio da porodica princa i princeze od Velsa obožava emisiju "Celebrity Traitors", a naročito princeza Šarlot i princ Lui:

- Ja je obožavam, cela porodica je obožava. Šarlot i Lui su opsednuti njom. Zaista odličan televizijski program. Video sam Rosa Kempa dan nakon emitovanja prve epizode ​​i nisam mogao da odolim, a da ne pokušam – na što prikladniji način – da ga dodirnem, samo da vidim kakva će biti njegova reakcija.

Princ Vilijam je prvi član kraljevske porodice koji obavlja zvanične dužnosti, a koji je gostovao u nekoj britanskoj emisiji.
 

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