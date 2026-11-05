PREMINUO SLAVNI REDITELJ: Bio je najpoznatiji autor erotskih filmova, a život su mu obeležili skandali i sudski sporovi

Rođen kao Đovani Bras, filmsku karijeru započeo je radeći uz velikog Federika Felinija.

Italijanski reditelj Tinto Bras, poznat kao neukrotivi provokator i jedan od najpoznatijih autora erotskih filmova, preminuo je u Rimu u 93. godini.

Rođen kao Đovani Bras, filmsku karijeru započeo je radeći uz velikog Federika Felinija. Tokom čitavog života smatrao je erotiku jednim od osnovnih načina ljudskog izražavanja i svojevrsnom proslavom ženstvenosti.

Ipak, njegovo umetničko prikazivanje ljudske se*sualnosti često su pratili skandali, borbe protiv cenzure i sudski sporovi.

Gole glumice izazvale skandal u Veneciji

Jedan od najvećih skandala u njegovoj karijeri dogodio se na Venecijanskom festivalu 1995. godine, kada se Bras fotografisao sa nekoliko potpuno nagih glumica kako bi promovisao svoj film.

Ovaj potez izazvao je ogromnu buru u javnosti, a slučaj je stigao čak i do najvišeg italijanskog suda.

„Kaligula“ ostao njegovo najpoznatije i najkontroverznije delo

NJegovo najpoznatije, ali istovremeno i najspornije ostvarenje jeste istorijski spektakl „Kaligula“ iz 1979. godine, u kojem su igrali Malkolm Mekdauel, Helen Miren i Piter O'Tul.

Film je finansirao erotski magazin „Penthaus“, a njegovo snimanje obeležili su žestoki sukobi iza kamera. Producenti su Brasu oduzeli pravo na konačnu montažu, a u završnu verziju filma samovoljno ubacili eksplicitne pornografske scene.

Zbog toga je ostvarenje postalo predmet brojnih polemika, a njegov nastanak ostao je jedna od najburnijih epizoda u istoriji erotskog filma.

Venecija mu odala priznanje nekoliko meseci pre smrti

Uprkos brojnim kontroverzama koje su pratile njegovu karijeru, Bras je priznanje za svoj rad dobio i ove godine.

Venecijanski festival mu je u septembru zvanično odao počast i prikazao njegov rani film „Moje srce kuca“. Slavni reditelj, međutim, nije mogao da prisustvuje događaju zbog zdravstvenih problema.

(Kurir)

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