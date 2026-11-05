„ELIZABET TEJLOR BI SE PREVRNULA U GROBU“: Kim Kardašijan ponela njen nakit vredan više od 6 miliona dolara i izazvala haos (FOTO)

Nakit Elizabet Tejlor, koji je Kim Kardašijan nosila, izazvao je haos na društvenim mrežama. Pročitajte kako su reagovali obožavaoci i kritičari.

Kim Kardašijan ponovo je uspela da izazove pravu buru na društvenim mrežama, i to zbog komada nakita koji je nekada pripadao jednoj od najvećih holivudskih legendi. Četiri godine nakon što je izazvala kontroverzu pojavivši se na Met gali u čuvenoj haljini Merilin Monro, rijaliti zvezda sada je dobila priliku da isproba dragocenu ogrlicu Elizabet Tejlor, vrednu više od šest miliona dolara.

Dok su jedni bili oduševljeni prizorom, drugi nisu krili ogorčenje, poručujući da bi se pokojna glumica „prevrnula u grobu“ kada bi videla ko nosi njen nakit i na koji način.

Ogrlica vredna više od šest miliona dolara koju joj je poklonio Ričard Barton

Kim Kardašijan (46) nedavno je posetila luksuznu prodavnicu italijanske juvelirske kuće Bulgari u Rimu, gde je imala jedinstvenu priliku da isproba raskošnu ogrlicu od smaragda i dijamanata koja je nekada pripadala Elizabet Tejlor.

Ovaj izuzetno vredan komad nakita glumica je dobila na poklon od svog bivšeg supruga, legendarnog glumca Ričarda Bartona, sa kojim je imala jednu od najburnijih i najpoznatijih ljubavnih priča u istoriji Holivuda.

Koliko je ogrlica dragocena govori i činjenica da ju je zaposleni u prodavnici držao isključivo u belim rukavicama. Bulgari je ovaj komad nakita kupio za neverovatnih 6.587.500 dolara.

Elizabet Tejlor nosila je čuvenu ogrlicu i na pariskoj premijeri filma „A Flea in Her Ear“ 1968. godine, a fotografije sa tog događaja ostale su jedan od prepoznatljivih prizora holivudskog glamura.

Kim je tokom posete isprobala i odgovarajuće minđuše, a čitav događaj zabeležen je kamerom.

„Elizabet Tejlor se upravo prevrnula u grobu“

Kada je Kardašijan objavila fotografije na Instagramu i podelila oduševljenje zbog prilike da nosi nakit slavne glumice, reakcije su bile potpuno podeljene.

Dok su jedni hvalili njen izgled, drugi su smatrali da tako dragoceni predmeti, koji predstavljaju deo holivudske istorije, ne bi trebalo da se koriste kao modni dodaci.

„Elizabet Tejlor se upravo prevrnula u grobu“, napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Drugi su se odmah prisetili kontroverze iz 2022. godine, kada je Kim na Met gali nosila legendarnu haljinu Merilin Monro, u kojoj je glumica 1962. pevala rođendansku pesmu američkom predsedniku Džonu F. Kenediju.

Tada su se pojavile tvrdnje da je haljina oštećena nakon što ju je Kardašijan nosila, što je ona ranije negirala.

„Hoće li i ovo uništiti kao što je uništila haljinu Merilin Monro?“, zapitao se jedan komentator.

„Nadam se da je nije oštetila kao Merilininu haljinu“, napisao je drugi.

Ipak, bilo je i mnogo onih koji su smatrali da joj raskošni nakit savršeno pristaje.

„Moram da priznam, prelepo joj stoji!“, napisao je jedan obožavalac.

„Ovo apsolutno oduzima dah. Predivno, zaista predivno“, dodao je drugi.

„Ovo je neverovatno. Elizabet je bila tako lepa i legendarna žena“, napisao je još jedan korisnik.

(Stil)

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