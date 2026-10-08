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RAZVEO SE VLADAN SAVIĆ: Pevač "Magla benda" stavio tačku na brak nakon 2 godine

Vladan Savić, pozantiji kao Vlada Magla, potvrdio je razvod braka.

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Foto: Ata images/ M.T.
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Pevač i frontmen popularnog Magla benda, Vladimir Vladan Savić, i njegova supruga Marija zvanično su se razveli nakon dve godine braka. Iako se u javnosti spekulisalo o njihovom razlazu, bivši supružnici su potvrdili saznanja, ali su odlučili da detalje zadrže za sebe.

Upitan o krahu braka na jednom javnom događaju, Vlada je kratko poručio da je sve već rekao kroz muziku:

- Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pesmi "Krive Drine".

Marija potvrdila razvod

Sa druge strane, Marija je u izjavi potvrdila da je došlo do razvoda, istakavši da ne želi dodatno da se oglašava:

- Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu.

(Kurir)

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