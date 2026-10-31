RAZVODI SE POZNATI PAR: Lepa glumica stavila tačku na brak nakon samo 3 godine

Slavni muzički producent Džek Antonof (42), dobitnik nagrade Gremii i poznata glumica, Margaret Kvoli, koja je bila u trci za novu Bondovu devojku (32), se razvode.

Par, koji je počeo da se zabavlja 2021. godine, a venčao se u avgustu 2023, rešio je da stavi tačku na brak nakon skoro tri godine.

- Ovo je zajednička odluka. Oni gaje duboku naklonost i ljubav jedno prema drugom, i iako se njihova romantična veza završava, ostaće prijatelji za ceo život - rekao je izvor za "Pipl".

Priče o razvodu počele na venčanju Tejlor Svift

Glumica i producent razdvojili su se u tajnosti samo nekoliko dana nakon venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija. Spekulacije su pokrenute kada je Džek na venčanje došao sa sestrom Rejčel, koja mu je pravila društvo umesto supruge.

Nakon toga je primećeno da je glumica obrisala sve zajedničke fotografije sa svog Instagram profila, uključujući i one nastale na venčanju avgusta 2023. godine.