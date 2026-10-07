RODITELJI JE SE ODREKLI ZBOG VEZE SA STARIJIM MUŠKARCEM: Nadica Ademov o problemima u porodici - "Istina je sve što se pisalo"

Pevačica Nadica Ademov danas uživa u skladnom porodičnom životu sa suprugom Damirom, sa kojim je dobila dvoje dece, ali njen ljubavni život pre braka nije uvek bio tako miran.

Nadica je svojevremeno bila u vezi sa znatno starijim muškarcem, a njihov odnos navodno je izazvao ozbiljne probleme u njenoj porodici. Kako se ranije pisalo, njeni roditelji nisu podržavali tu romansu, a situacija je u jednom trenutku postala toliko ozbiljna da su se, prema tadašnjim navodima, čak odrekli ćerke.

Mediji su pisali da je Nadica tada bila zaljubljena u muzičara Dalibora Stanojevića, koji iza sebe ima dva braka i troje dece, a svojevremeno je završio i iza rešetaka.

Da je u porodici zaista postojao težak period zbog njenog emotivnog izbora, Nadica je kasnije i sama potvrdila, ali je istakla da su nesuglasice sa roditeljima ostale iza njih.

- Istina je to što se pisalo, ali sada sam u dobrim odnosima sa svojim roditeljima. Sada je sve u najboljem redu - priznala je Ademov.

Raskinula vezu sa muzičarem

Veza sa muzičarem ipak nije potrajala, a Nadica je raskinula i veridbu. Kasnije je sreću pronašla pored Damira, sa kojim je zasnovala porodicu i dobila dvoje dece.

Pevačica danas ne krije koliko joj suprug predstavlja podršku, pa je otkrila da je prati čak i na nastupima. Ipak, priznala je da joj jedna njegova navika ponekad ide na živce, naročito nakon višesatnog pevanja.

- Pa kako nije. Doduše malo me nervira. Na primer kad ja završim svirku boli me grlo ne mogu da mu ponavljam istu rečenicu dva tri puta, pet deset, on samo kaže 'kako', ne mogu umorim se - pričala je folkerka.

Nakon burnog perioda kroz koji je prošla u mladosti, Nadica danas o privatnom životu govori iz potpuno drugačije perspektive, a nesuglasice sa porodicom, kako je sama istakla, odavno su prevaziđene.

"Trošim svoje pare"

Govereći o njihovom odnosu, nadovezala se i na temu šopinga.

- Muž mi ni ne zna kad idem u šoping. Ja samo dođem sa novom tašnicom, sa štiklicama, on kaže: "Opa, ponovila si se se". Iskreno, mi sve žene smanjimo cenu. Koliko god potrošila svoje, to je apsolutno nebitno, kaže Nadica, pa dodaje da troši svoj novac.

- Ma šta da mu stigne izvod sa kartice, pa ne stiže njemu stiže meni, ja trošim.

(Kurir)

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