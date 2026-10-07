SAHRANILI SU SINA, ALI TU SE NJIHOVA BORBA NE ZAVRŠAVA: Sindi Kraford i njen muž traže pravdu zbog Preslijeve smrti

Sindi Kraford i Rendi Gerber razmatraju pokretanje pravnog postupka protiv centra za odvikavanje u Santa Moniki zbog smrti sina Preslija Gerbera.

Sindi Kraford i Rendi Gerber razmatraju pokretanje pravnog postupka protiv ustanove u Santa Moniki, gde je 20. septembra u 27. godini preminuo njihov sin Presli Gerber. Brojna pitanja prate tragediju, koja prema izveštaju policije, ne spada u krivično delo. Ipak, postoje mnoge - blago rečeno, nesvakidašnje okolonosti koje su prethodile tragičnom događaju, a koje svakako treba razrešiti do kraja.

Presli Gerber pronađen je bez svesti u nedelju oko 9 i 45 h u privatnoj sobi u centru za odvikavanje gde je primljen prethodne večeri u 22 h.

"Sindi Kraford i Rendi Gerber ne žele samo odgovore – žele da neko odgovara za to, rekao je izvor za portal "Naughty But Nice" i naglasio: "Razmatraju sve dostupne pravne opcije. Ako je bilo propusta, žele da za to budu određene posledice".

Insajder je dodao da se pod lupom javnosti mogao naći i "trener za trezvenost” koji je odveo Preslija Gerbera u taj centar. Uz sina čuvenog para te večeri bio je i jedan prijatelj.

"Njihov sin je tamo odveden jer mu je bila potrebna pomoć”, rekao je upućeni izvor i dodao: "Pitanje koje postavljaju glasi: kako je ranjivi dvadesetsedmogodišnjak, koji je bio pod dejstvom supstanci, završio sam u sobi samo nekoliko sati pre smrti? Ko je bio zadužen da pazi na njega?”.

Jedan od izvora je dodao da skrhani roditelji ne žele da ijedna druga porodica doživi istu noćnu moru.

"Žele da se ta ustanova zatvori. I žele da svi umešani – uključujući i osobu koja ga je tamo dovela i ostavila – snose odgovornost. Sahranili su svog sina, sada se spremaju da isteraju pravdu za njega", poručio je izvor.

Iz ustanove gde je Presli Gerber preminuo nije izdato bilo kakvo saopštenje nakon targedije, ali su na njenom sajtu ažurirani podaci o osoblju koje tamo radi, posle vesti o smrti poznatog naslednika.

Glavna pitanja su zbog čega je Presli, koji je u centar primljen pod dejstvom zabranjenih supstanci, kako tvrde očevici, uopšte smešten u ustanovu koja nije nadležna za tu vrstu pacijenata pa mu samim tim nije ukazana adekvatna pomoć.

Cindy Crawford y Rande Gerber evalúan demandar al centro donde murió su hijo Presley https://t.co/M2q5lmRyp4 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) October 6, 2026

Kako se nedavno saznalo, u centru za rehablitaciju su dobro znali u kakvom stanju je bio Presli Geber kada su ga smestili u sobu što dodatno ukazuje da je potencijalno napravljen veliki nemar, koji je nažalost imao fatalne posledice.

Mnogi prst upiru na njegovog trenera koji je sa njim bio 24 sata svakog dana, a priču dodatno komplikuje saznanje da Sindi Kraford i njen muž nisu bili obavešteni šta se dešavalo sa Preslijem te kobne večeri. Kako su rekli izvori, čuveni par nikada ne bi pristao da njihov sin boravi na takvom mestu - u alarmantnom stanju.

Presli Gerber je najverovantije umro usled predoziranja. Čekaju se rezultati toksikoloških analiza da bi uzrok smrti bio zvanično potvrđen. Sin Sindi Karford je kremiran ubrzo nakon obdukcije. Usledila je privatna komemoracija.

(Blic Žena)

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