ŠAKIRA SE RASPLAKALA NA BINI: "Prošla sam kroz teške trenutke"

Kolumbijska pevačica Šakira rasplakala se tokom poslednjeg koncerta u Madridu, gde se pred desetinama hiljada ljudi osvrnula na težak period kroz koji je prošla poslednjih nedelja.

Govorila je o zdravstvenom stanju svog oca i privatnim problemima, a posebno se zahvalila bivšem partneru Antoniju de la Rui na podršci.

Šakira je u ponedeljak, 12. oktobra, završila evropsku koncertnu rezidenciju u Madridu, nakon 13 nastupa u španskoj prestonici. Poslednji koncert u prostoru Makondo Park okupio je više od 55.000 ljudi, a pevačica je tokom večeri podelila i deo onoga što je proživljavala van scene.

- Mislim da mi je ovaj mesec bio jedan od najvažnijih u karijeri. Ovi koncerti u Madridu za mene su istorijski - rekla je Šakira, osvrćući se na nastupe koji su obeležili ovaj period njenog života.

Ipak, iza profesionalnog uspeha krili su se i teški trenuci. Pevačica je priznala da je bila zabrinuta zbog očevog zdravstvenog stanja, ali i da se suočavala sa privatnim problemima.

- Ovog meseca prošla sam kroz teške trenutke zbog očevog zdravlja, ali i zbog privatnih problema za koje već znate - poručila je publici.

Kako prenosi španski list AS, Šakira je bila vidno emotivna dok je govorila o proteklim nedeljama. Nije detaljnije objasnila na koje je privatne probleme mislila.

Pevačica je zahvalila obožavaocima na podršci i istakla da joj je njihova ljubav davala snagu da nastavi da nastupa uprkos onome što se dešavalo u njenom privatnom životu.

- Zbog vas vreme zaista stane i ponovo dobijem snagu. Uz vas sam uživala kao da sam tek na početku karijere i to nikada neću zaboraviti - rekla je.

Jedan od najznačajnijih trenutaka večeri usledio je kada je pomenula bivšeg partnera Antonija de la Rùu, sa kojim je bila u vezi više od deset godina. NJihov odnos danas je prijateljski, a on je bio uključen i u realizaciju projekta Makondo Park.

- Želim da zahvalim čoveku koji mi je nekada bio partner, a danas mi je veliki prijatelj. Mojoj srodnoj duši. Antonio de la Rùa, hvala ti. Hvala ti na prijateljstvu - poručila je pevačica.

NJen oproštaj od madridske publike tako je, pored muzičkog spektakla, obeležio i lični govor u kojem je otvoreno priznala da joj protekli period nije bio lak.

(B92.net)

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