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SAŠA KOVAČEVIĆ IMAO OPERACIJU: Otkazao koncerte

Popularni pevač Saša Kovačević podvrgnut je hitnoj operaciji pre 20 dana, a sada su se oglasili organizatori njegovih koncerata i otkrili da su njegovi nastupi otkazani.

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Foto: Kosta Katic/ATAImages
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Koncerti Saše Kovačevića koji su bili zakazani za 16. oktobar u Kragujevcu i 17. oktobar u Šapcu zvanično su pomereni.

Tim povodom oglasila se njegova organizatorska kuća navodeći da su datumi pomereni te da će publiku blagovremeno obavestiti o novim terminima. Sam pevač se nakon operativnog zahvata još uvek nije oglašavao u javnosti.

Operisao nogu

Podsetimo, Saša Kovačević operisao je nogu nedavno. Međutim, samo tri dana nakon operacije, on je izašao pred publiku iako trpi jake bolove zbog čega je veći deo nastupa morao da sedi na stolici.

Saša Kovačević je tada stao na binu u Majdanpeku i održao koncert pred publikom.

Iako je mogao da otkaže nastup zbog oporavka, Saša nije želeo da izneveri svoju publiku. Uz longetu i veliku podršku publike, još jednom je pokazao koliko mu znači svaki susret sa fanovima.

Podsetimo, Saša Kovačević će uskoro dobiti sina sa suprugom Zoranom Tasovac. 

(Blic)

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