SIN ROBA RAJNERA STAVLJEN POD SPECIJALNI NADZOR U ZATVORU: Policija tvdi da ima samoubilačke namere

Nik Rajner, optužen za ubistvo roditelja Roba i Mišel Rajner, stavljen je pod nadzor zbog samoubilačkih namera u zatvoru u Los Anđelesu.

Nik Rajner, optužen za ubistvo svojih roditelja Roba i Mišel Rajner, stavljen je pod nadzor zbog samoubilačkih namera u zatvoru u Los Anđelesu, gde se nalazi nakon hapšenja u ponedeljak.

32-godišnji Nik uhapšen je zbog sumnje za ubistvo i trenutno nema pravo na kauciju u vezi sa nedeljnom tragedijom.

– „Nalazi se pod nadzorom tima za mentalnu evaluaciju zatvora Twin Towers Correctional Facility,“ potvrdio je izvor za Daily Mail.

Kako je izvor naveo, Nik se nalazi u delu zatvora namenjenom zatvorenicima sa samoubilačkim idejama.

Istraga i status slučaja

Istraga Los Anđeleske policije još uvek traje, dok se holivudske zvezde opraštaju od legendarnog reditelja i glumca. Tela roditelja Nika Rajnera pronađena su u nedelju popodne u njihovoj kući u Brentvudu, Kalifornija, a detektivi veruju da su umrli od uboda nožem.

Tužilaštvo će u utorak preuzeti slučaj i objaviti sledeće korake u postupku protiv Nika. Očekuje se da će se Nik pojaviti pred sudom tokom ove nedelje.

Nije bilo jasno da li je Nik Rajner već angažovao advokata ili mu je dodeljen po službenoj dužnosti.

Motiv i prošlost

Policija još uvek nije utvrdila motiv za dvostruko ubistvo u domu porodice. Nik je ranije javno govorio o problemima sa zavisnošću, što ga je dovelo do beskućništva i višestrukih boravaka u rehabilitacionim centrima. Otac i sin istražili su svoj komplikovani odnos kroz film „Being Charlie“ iz 2016. godine.

Rob Rajner je tada rekao za AP:

„Rad na ovom filmu sa Nikom nas je primorao da bolje razumemo sebe nego ikada pre.“

Nik je 2016. za People otkrio da je do svoje 22. godine već 17 puta boravio na rehabilitaciji i da je više puta suočavan sa ultimatumom porodice – rehabilitacija ili život na ulici.

– „Ako sam želeo da radim po svom i ne idem na programe koje su mi predlagali, morao sam da budem beskućnik. Proveo sam noći na ulici, proveo sam nedelje na ulici. Nije bilo zabavno,“ rekao je Nik. Iskusio je beskućništvo u Teksasu, NJu Džerziju i Mejnu.

(Kurir)

BONUS VIDEO: