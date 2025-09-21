Oglas
SMRT NAŠE PEVAČICE I DANAS JE MISTERIJA: Pevačica umrla u 39. godini, niko više nije zapevao nijednu njenu pesmu

Pevačici Vukici Veljović predviđali su uspešnu karijeru, a vest da je iznenada preminula u 39. godini ostavila je sve u šoku.

1758443934_526936146f186c67be416be1341749a892a43184.jpg
Foto: Printskrin/TV Pink
Izdala je tri albuma, a posebno su se izdvojili hitovi: “Suzama”, “Crnooki đavole” i “Luda noć”. Obećavajuća karijera je zaustavljena njenom iznenadnom smrću.

Svi koje su je poznavali tvrde da je bila izuzetno dobar čovek, a o njenom privatnom životu znalo se jako malo. U medijima je govorila samo o svojim pesmama, a centar njenog života bio je sin Uroš.

Vukica Veljović preminula je 1996. godine u svom stanu u Novom Sadu, a uzrok njene smrti do dan danas nije otkriven. Niko od kolega nije zapevao nijedan njen hit nakon smrti, niti je spominju u intervjuima.

Pevačica je potpuno zaboravljena, a njena smrt obavijena je velom misterije.

Vukica je sahranjena na Novom groblju u Novom Sadu, ispod mermerne ploče sa njenim prepoznatljivim likom, a u dnu ploče se nalazi lastavica sa kljunom na gramofonskoj ploči i gramofonu.

(Blic)

