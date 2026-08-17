SPREMA SE 6. DEO "PIRATA SA KARIBA": Margo Robi u glavnoj ulozi, a evo šta je sa Džonijem Depom - "Razgovaramo sa njim"

LJubitelji čuvenog blokbastera s nestrpljenjem čekaju novi deo.

Džoni Dep bi mogao ponovo da tumači ulogu kapetana Džeka Sparoua u predstojećem filmu iz serijala „Pirati sa Kariba”.

- Razgovaramo sa Džonijem, radimo na scenariju i nadamo se da ćemo uspeti da to realizujemo - izjavio je producent Džeri Brukhajmer za portal Deadline.

Drugi izvori bliski produkciji naveli su za isti medij da će se šesti film ovog blokbaster serijala fokusirati na lik koji tumači glumica Margo Robi, dok bi se Dep pojavio u sporednoj ulozi.

Dep je prvi put tumačio ulogu Džeka u filmu „Pirati sa Kariba: Prokletstvo Crnog bisera” iz 2003. godine, u režiji Gora Verbinskog, zajedno sa Orlandom Blumom i Kirom Najtli. Nastavio je da tumači tu ulogu u nastavku iz 2006. godine, „Pirati sa Kariba: Tajna škrinje”, kao i u trećem filmu serijala, „Pirati sa Kariba: Na kraju sveta”, objavljenom 2007. godine.

Dep se takođe pojavio u filmu „Pirati sa Kariba: Na čudnijim plimama“ iz 2011. godine, a završio je ulogu u filmu „Pirati sa Kariba: Mrtvi ljudi ne pričaju priče“ iz 2017. godine. Iako je poslednji film u serijalu imao primetan pad u odnosu na prethodni deo, franšiza u celini je zaradila više od 4,5 milijardi dolara na svetskim blagajnama.

Dok se o šestom filmu raspravlja godinama, scenarista Stjuart Biti je 2018. godine nagovestio da će se Dep povući iz svoje kultne uloge.

U međuvremenu, Dep tumači lik Ebenezera Skrudža u predstojećem filmu „Ebenezer: A Christmas Carol”, čija je premijera zakazana za 13. novembar.

Predstojeća uloga biće njegov prvi veliki filmski angažman nakon pobede u sudskom sporu za klevetu 2022. godine protiv bivše supruge Amber Herd, sa kojom je bio u braku od 2015. do 2017. godine.

