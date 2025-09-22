STIVEN SIGAL SE SLIKAO PORED SPOMENIKA BATI ŽIVOJINOVIĆU: Odao počast našoj glumačkoj legendi (FOTO)

Stiven Sigal boravi u Srbiji gde snima film „Order of the Dragon“. Obišao je Vrnjačku Banju i spomenik Bate Živojinovića u Sopotu

Holivudski glumac i majstor borilačkih veština Stiven Sigal ponovo je u Srbiji, gde snima film „Order of the Dragon“ reditelja Vjekoslava Katušina. Slobodno vreme iskoristio je da obiđe više gradova, a njegova poseta izazvala je veliku pažnju javnosti.

Sigal je boravio u Vrnjačkoj Banji, dok je u Sopotu svratio do Centra za kulturu, gde se nalazi spomenik legendarnom Velimiru Bati Živojinoviću. Fotografija na kojoj slavni glumac pozira pored spomenika odmah je objavljena na Instagram stranici posvećenoj našem filmskom velikanu i izazvala brojne reakcije.

Podsetimo, Sigala su domaći mediji pitali da li koristi srpski pasoš, a on je dao potvrdan odgovor, pa istakao da uživa u poseti našoj zemlji.

"Da, koristim ga. Koristio sam ga u više navrata!"

"Volim ovu zemlju, sjajna je, pored snimanja to je jedan razloga zašto sam ovde. Imam jako puno prijatelja koje sam video, stvarno uživam kad god dođem", izjavio za Mondo.

