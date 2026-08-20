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SUPERPOTERA DOBIJA PETOG TRAGAČA: Nova sezona donosi velike promene u kvizu

U novoj sezoni očekuju nas i brojni noviteti.

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Foto: Printscreen/ Instagram - potera_adrenalin
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Kviz "Superpotera " sprema novine u predstojećoj sezoni, a jedna od njih je i uvođenje petog tragača. Produkcija nije zvanično objavila o kome se radi.

"Mnoge drevne kulture verovale su da svet čini pet elemenata...Ali, postoji li peti element Superpotere? Neko ko može da parira Tragačima, ali i da ih kompletira? Ko je dovoljno hrabar da zauzme praznu stolicu i postane deo jednog od najjačih timova znanja?", piše na Instagram profilu kviza gde ujedno najavljuju i novu sezonu koja će se emitovati na RTS.

Spekuliše se da će u vruću stolicu sesti jedan bivši učesnik kviza koji je početkom ove godine odneo pobedu i osvojio dva miliona dinara. 

Navodno reč je o Aleksi Stefanoviću. On ima 25 godina i dolazi iz Pirota, a pre nekoliko meseci uspeo je da u znanju savlada četvoro Tragača: Milana Bukvića, Milicu Jokanović, Žarka Stevanovića i Dušana Macuru, piše Biic.

Promene u kvizu Potera

Neće samo "Superpotera" pretpeti promene već i "Potera". 

Voditeljka popularnog kviza „Slagalica“ Marija Veljković privukla je pažnju pratilaca objavom koja je odmah otvorila brojna pitanja. Ovoga puta nije bila u studiju emisije po kojoj je publika dobro poznaje, već na mestu gde se snima nova sezona kviza „Potera“.

Marija je atmosferu sa snimanja podelila na svom Instagram profilu, a kratak video propratila je porukom koja je bila dovoljna da zagolica maštu gledalaca.

NJena objava ubrzo je privukla veliki broj komentara gledalaca koji sa nestrpljenjem očekuju nove epizode i pokušavaju da odgonetnu šta znači najavljeni „novi početak“.

Iako nije otkrila šta se tačno krije iza njene poruke, činjenica da se pojavila upravo u studiju „Potere“ odmah je pokrenula spekulacije o tome da li bi Marija Veljković mogla da dobije novu ulogu u popularnom kvizu.

Dosadašnji voditelj oba kviza bio je Jovan Memedović, ali je sada nepoznato da li će on u novoj sezoni biti na voditeljskoj poziciji.

(Kurir)

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