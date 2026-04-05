TEODORA DžEHVEROVIĆ PRVU ESTETSKU OPERACIJU IMALA SA 16 GODINA: Pevačica priznala koliko puta je išla pod nož

Teodora Džehverović je osim ušiju operisala i grudi, a povećala je i usne.

Teodora Džehverović važi za jednu od najatraktivnijih mladih pevačica u Srbiji, a iako je neosporno da je prirodno lepa, nikada nije krila da je imala estetske operacije, o čemu je javno govorila.

Pevačica priznaje da se ne kaje za svoje izbore te da smatra da je sve uradila sa merom.

Grudi povećala pre sedam godina

- Ja sam uvek otvoreno pričala šta sam radila na sebi. Mislim da ni u čemu nisam preterala i da su ovo zaista bile minimalne korekcije. Sa 16 godina sam operisala uši, jer sam bila mali klempo, 2019. sam operisala grudi, usne sam poslednji put radila pre dve godine - rekla je ona i dodala:

- Priznajem da sam se mnogo promenila do sad, ali prosto mislim da je taj proces razvoja kod svakoga drugačiji. Drugačija šminka je bila popularna, kosa, kilaža i slično. Ko veruje, veruje. Na sebi ne bih ništa mijenjala, a kod sebe bih impulsivnost – iskrena je pevačica.

Teodora je unovčila svoj rad, pa je nedavno kupila i nekretninu koju će izdavati.

Stan od 400.000 evra u Beogradu na vodi

Ona je u Beogradu na vodi kupila dupleks na 21. spratu koji je platila 400.000 evra.

Ona je nedavno u novom vlogu na TikToku pokazala delić novog stana, a u jednom trenutku je i zaplakala od sreće.

NJen novi stan je raskošan i osvijetljen, a nema sumnje da će ga opremiti po poslednjoj modi. Teodora nije krija suze i ponos pre svega što je sebe obezbedila.

Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine.

Inače, ona ima i stan i na drugoj lokaciji u Beogradu, a nedavno je pazarila i jednu napuštenu kuću u Kačarevu koju će da sredi.

