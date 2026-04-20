"Toliko sam ponosan na svoju suprugu": Rajan Rejnolds dao komentar na suđenje Blejk Lajvli sa kolegom iz filma

Rajan Rejnolds kaže da „nikada nije bio ponosniji“ na svoju suprugu Blejk Lajvli.

U intervjuu za „Today's Sunday Sitdown Live“ objavljenu u nedelju, 19. aprila, zvezda filma „Dedpul“ (49) otvoreno je govorio o tome kako je bilo njegovoj porodici usred pravne bitke njegove supruge sa kolegom iz filma "Završava se sa nama", Džastinom Baldonijem. 

- Zaista vidite iluziju koja stoji iza toliko toga, digitalni život naspram stvarnog života. Nikada u životu nisam bio ponosniji na svoju suprugu. LJudi nemaju pojma šta se zapravo dešava. Nikada u životu nisam bio ponosniji na nekoga, sa tim nivoom integriteta koji donose sa sobom u sve što radi - rekao je Rajan koji sa Blejk deli četvoro  dece,  Džejms (11), Inez (9) i Beti (6) i sina Olina (3). 

Pravna bitka između Lajvli i Baldonija (42) počela je u decembru 2024. godine kada je Lajvli podnela tužbu protiv njega zbog se*sualnog uznemiravanju i zbog navoda da je organizavana kampnja odmazde kako bi se uništio njen ugled.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baldoni je kasnije podneo kontratužbu od 400 miliona dolara protiv glumice i njenog supruga, navodeći klevetu i kršenje ugovora. NJegov slučaj je odbačen u junu 2025. godine.

Rejnoldsovi novi komentari o njegovoj supruzi u emisiji „Today“ dolaze nešto više od nedelju dana nakon što ga je pozvala da bude svedok dok njena pravna bitka sa Baldonijem kreće ka suđenju sledećeg meseca.

Ipak, američki okružni sudija Luis DŽ. Liman odbacio je 10 od 13 Lajvlijevih tužbi protiv Baldonija, uključujući i one koje se odnose na se*sualno uznemiravanje. NJene tužbe koje se odnose na kampanju odmazde biće prebačene na suđenje sledećeg meseca.


 

