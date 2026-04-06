VERILA SE JEDNA OD NAJLEPŠIH ŽENA NA SVETU? Jednom fotkom otkrila sve!

Brazilska lepotica Alesandra Ambrosio podstakla je glasine o veridbi samo jednom objavom na društvenim mrežama.

Proslavljena manekenka, Alesandra Ambrosio (44), poznata i po nadimku "najzgodnija penzionerka", navodno se verila. Glasine su krenule kada je Brazilka objavila niz fotografija sa Balija, na kojima se vidi prsten na ruci.

"Bali u zoru", napisala je ona u opisu i označila da ju je fotografisao dečko Bak Palmer.

Daily Mail je ubrzo došao do izvora koji tvrdi kako par još uvek nije objavio veridbu, ali da je sve moguće jer je njihova veza jako ozbiljna.

"Vrlo su ozbiljni i zaljubljeni, pa bi ovo mogao da bude veliki nagoveštaj da se sprema venčanje. Verovatno je on dizajnirao prsten koji je nosila, jer to mu je i posao", rekao je izvor.

Alesandra i Bak su prvi put viđeni zajedno pre dve godine i još tada je, navodno, manekenka znala da će to biti ozbiljna veza na duže staze. I jedno i drugo imaju burnu ljubavnu prošlost, Bak je bio u braku do 2017. godine, dok je Alesandra bila verena za Džejmija Mazura sa kojim je dobila i dvoje dece.

