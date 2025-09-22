Oglas
ZA NJEGA KAŽU DA IMA NAJLEPŠI MUŠKI GLAS NA BALKANU: Ko je Slobodan Trkulja koji je predstavljao Srbiju na prvoj Interviziji?

Slobodan Trkulja nastupio je na Interviziji 2025. u Rusiji i spojem balkanskih instrumenata i moderne muzike osvojio publiku i žiri. Otkrijte njegov muzički put i uspehe.

1758533560_profimedia-1039309279.jpg
Foto: Profimedia
Na ovogodišnjoj Interviziji u Rusiji pažnju publike i žirija privukao je nesvakidašnji nastup Slobodana Trkulje (48). Umetnik iz Odžaka uspeo je da osvoji srca originalnim spojem tradicionalnih balkanskih instrumenata i savremenih aranžmana.

Trkulja je muzici posvećen od detinjstva. Već sa 15 godina proglašen je za najboljeg instrumentalistu na Festivalu muzičkih društava Vojvodine. Sa 11 godina počeo je da svira klarinet, a tri godine kasnije nastupao je kao deo ansambla „Kolo“. NJegov talenat i radoznalost vodili su ga od frule, kavala, gajdi i tambure do duduka, klarineta i saksofona.

Put od Karlovačke gimnazije do Amsterdama

Posle završene Karlovačke gimnazije, 1998. godine odlazi u Amsterdam, gde upisuje džez konzervatorijum na odseku za saksofon – instrument koji je tada svirao tek godinu i po dana. Iako ga je bombardovanje 1999. godine privremeno vratilo u Srbiju, studije je nastavio i uspešno diplomirao 2004, a tri godine kasnije magistrirao sa najvišim ocenama.

Holandski dnevni list NRC Handelsblad opisao ga je kao „jedan od najlepših muških glasova Balkana“. Danas svira čitav niz instrumenata – od tradicionalnih poput gajdi i frule, do modernih, među kojima su alt i tenor saksofon, flaute i okarina.

Balkanopolis i međunarodni uspesi

Još 1997. godine osnovao je sastav Balkanopolis, sa kojim je objavio album „Let iznad Balkana“ i nastavio da gradi prepoznatljiv muzički stil – spoj arhaičnih melodija i moderne produkcije. Sa ovim bendom nastupao je širom sveta i sarađivao sa brojnim džez sastavima i filharmonijskim orkestrima.

Na Nacionalnom džez takmičenju u Holandiji osvojili su nagradu za najbolji novi talenat, dok su na Beoviziji 2007. godine sa numerom „Nebo“ spojili tradicionalno pevanje i vizantijsko crkveno pojanje. Osvojili su drugo mesto, nagradu za najbolju interpretaciju i priznanje fan kluba Pesme Evrovizije (OGAE Srbija).

Edukacija i čuvanje baštine

Pored koncertnih turneja, Trkulja veliki deo vremena posvećuje edukaciji i očuvanju kulturne tradicije. Održava radionice i masterklasove za mlade muzičare, prenoseći im znanje i ljubav prema balkanskom muzičkom nasleđu.

Upravo je na Interviziji 2025. godine dokazao da balkanska muzika, kada se spoji sa modernim aranžmanima, može imati snažan uticaj i na međunarodnoj sceni.

(Kurir)

