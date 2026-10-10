ZAVRŠEN UVIĐAJ U STANU U KOM JE PREMINUO GORAN BARE: Ovo su prve nezvanične informacije o smrti rokera

Smrt Gorana Bara, frontmena grupe 'Majke', potresla je muzičku scenu i njegove komšije u Sopotu, gde je živeo.

Smrt Gorana Bara potresla je muzičku scenu, ali i ljude koji su ga poznavali van reflektora i koncertnih bina. Frontmen grupe "Majke" poslednje dane proveo je daleko od očiju javnosti, a vest o njegovom odlasku zatekla je i komšije u zgradi u kojoj je živeo.

Stanari zgrade u novozagrebačkom Sopotu, u koju se Goran Bare nedavno doselio, veći deo popodneva nisu znali da je preminuo njihov dragi komšija.

Policija je obavljala uviđaj u podstanarskom stanu do kasnih popodnevnih sati, a prema prvim informacijama, kako nezvanično saznaje "Jutarnji list", Bare je preminuo tokom noći, u snu, u svom krevetu.

Po završetku uviđaja stan će biti zapečaćen, a nakon što je mrtvozornik konstatovao smrt, telo popularnog pevača prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Muzičara su članovi benda pronašli mrtvog u njegovom stanu, dok zvaničan uzrok smrti još nije saopšten.

Kako prenosi „Večernji list“, članovi grupe „Majke“ veruju da je Baretova smrt povezana sa srčanim problemima, budući da je njegov poslednji nalaz EKG-a bio loš.

– Nije želeo da ide doktoru. Često se loše osećao, ali je tvrdoglavo odbijao svaku pomoć – ispričali su muzičarevi saradnici za "Jutarnji.hr".

Oni su naveli da su ga u više navrata molili da ode na detaljan lekarski pregled, ali Bare nije pristajao.

Iako su bili zabrinuti za njegovo zdravlje, članovi benda ističu da muzičar nije odustajao od planova za budućnost i da je nastavio da razmišlja o novim pesmama i nastupima.

– Uprkos tome, i dalje se radovao stvaranju muzike, imao je mnogo planova, uvek je s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pesme za novi album. Voleo je svoje trenutke samoće, iako je bio u srećnoj vezi. Nažalost, sudbina je htela drugačije – poručili su članovi grupe „Majke“.

Iako je bio jedna od najupečatljivijih ličnosti regionalne rok scene, Bare je privatni život uglavnom držao daleko od javnosti. Vest o njegovoj smrti zato je posebno potresla one koji su ga poznavali i pratili njegov život i karijeru, a iza njega ostaju pesme koje su obeležile generacije ljubitelja rokenrola.

(Kurir/ Jutarnji.hr)

BONUS VIDEO: