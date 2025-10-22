ZAVRŠIO TENISKU KARIJERU, PA OŽENIO PRELEPU MANEKENKU: NJihov izgled na venčanju će mnogima biti ispiracija (FOTO)

Nakon završetka teniske karijere, Dijego Švarcman je odlučio da započne novo životno poglavlje. Oženio se dugogodišnjom partnerkom, manekenkom Eugenijom de Martinom.

Dijego Švarcman i Eugenija de Martin vezu su započeli 2019. godine. No, čini se da je nekadašnji teniski as odlučio da novo poglavlje u životu (brak sa svojom dragom) započne nakon završetka teniske karijere.

Prema pisanjima medija, venčanje je bilo skromno. Sudbonosno "da" izgovorili su u krugu porodice, u opštini, a fotografije su objavili na Instagramu.

- Oženjen sam najlepšom ženom na planeti. Do kraja života - napisao je Dijego uz seriju fotografija sa venčanja. Tom prilikom smo imali priliku da vidimo njihove svedene kombinacije.

Novopečena mlada se odlučila za slip haljinu od satena i visoke potpetice. Umesto vela je nosila belu maramu, što je bio poprilično zanimljiv detalj njenog stajlinga.

Što se tiče Dijega, on se odlučio za jednostavno crno odelo koje je upotpunio plavom košuljom i belim patikama.

