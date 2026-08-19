"ZET DOSTA RADI, ALI SAM TU JA": Suzana Mančić otkrila kako se snalazi u ulozi bake - "Stalno sam sa njima"

Suzana Mančić uživa u novoj životnoj ulozi, a sad je sumirala utiske.

Suzana Mančić je nedavno dobila unuka Mijata, a sada je otkrila kako se snalazi u novoj ulozi života.

Unuk Mijat je na svet stigao 3. avgusta i ispunio njen dom novom, posebom emocijom.

- Sjajno se snalazim, "baka servis" radi, svaki dan se viđam sa njima i uvek sam tu da im pomognem. Mnogo sam srećna i hvala vam na pitanju - rekla je Suzna za "Informer".

"Mnogo sam ponosna na nju"

Poznata voditeljka je, potom, otkrila kako se njena ćerka Teodora snašla u ulozi majke, a ona je pohvalila svoju naslednicu.

- Mnogo sam ponosna na nju, sjajno se snašla u ulozi majke. Ona i mnogo čita, istražuje i veoma je posvećena, ali naravno, ja sam tu da budem uz nju kad god joj je to potrebno - rekla je prva "loto devojka", a zatim se osvrnula na zeta Miroslava Talijana.

- Naravno, ovo nije njemu prvo dete, tu je, prisutan je, pomaže, ali on ima mnogo obaveza i dosta radi, zato je tu "baka servis" - iskreno priča voditeljka.

Biće iznenađenja

Na kraju, ona je svima zagolicala maštu kada je pomenula nove poslovne poduhvate.

- I dalje nastavljam sa radom na televiziji, ali polako, ne bih mnogo da otkrivam, biće tu dosta iznenađenja, videćete - rekla je Suzana za pomenuti medij.

Ovo je govorila o svom braku

Podsetimo, o svom braku i životu na distanci Suzana je svojevremeno govorila za Blic.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu muziku. Veoma je zauzet, i nema vremena da sluša bilo šta, kada hoće da se opusti, voli da sluša klasiku. Obilazimo evropske festivale klasične muzike, tu se slažemo - rekla je voditeljka i prisetila se kako je osvojio njen Simica:

- Kavaljer je, ima šarma, osvojio me je drugačiji pristup, od onog koji imaju naši muškarci. I dalje zna da mi udeli komplimente, kao i ja njemu. Ti momenti kada smo zajedno, fini smo jedno prema drugom, to su prednosti razdvojenog života – istakla je voditeljka, te je dodala:

- On meni kaže da se uvek smejem, i da mu je divno pored mene. Verovatno ga je osmeh i osvojio, kao i kompletna moja pojava pre 23 godine, što se njega tiče, to je bila ljubav na prvi pogled, a meni je trebalo malo vremena, nisam se prevarila i napravila sam dobar izbor - zaključila je tada.

(Kurir)

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