ZVEZDA "PRIJATELJA" RASKINULA NAKON 10 GODINA: Kortni stavila tačku na vezu sa 13 godina mlađim piscem najpoznatijih pesama

Kortni Koks se rastala od muzičara Džonija Mekdejda.

Kortni Koks, poznatija kao Monika iz serije "Prijatelji", raskinula je vezu sa 13 godina mlašim muzičarem grupe "Snou Patrol", Džonijem Makdejdom. Par je bio u vezi deset godina, a sada su odlučili da je ipak vreme da svako krene svojim putem, piše Pipl.

Par je poslednji put viđen zajedno u javnosti kada su prisustvovali Otvorenom prvenstvu SAD u septembru 2025. godine.



Kortni (62) i Mekdejd (49) su počeli da se zabavljaju krajem 2013. godine nakon što su se upoznali na kućnoj zabavi koju je organizovala zvezda serije „Kugar Taun“. Verili su se devet meseci kasnije, ali su raskinuli veridbu krajem 2015. Pomirili su se sledeće godine, ali se nisu ponovo verili.

U aprilu 2024. godine, Koks je otkrila da su ona i Mekdejd prvobitno raskinuli tokom seanse terapije za parove.

- Tri godine kasnije, raskinuli smo, i bilo je zaista intenzivno. Raskinuli smo na terapiji. Nisam znala da će se to desiti, da li je trebalo ili ne - rekla je tokom jedne epizode ​​podkasta „Mini pitanja sa Mini Drajver“ i dodala koliko joj je to teško palo.

- On je jednostavno raskinuo u prvom minutu. A ja sam pomislila, šta? Bili smo vereni, i bila sam toliko šokirana. Bila sam u tolikom bolu.

Makdejd je jedan od Širanovih dugogodišnjih prijatelja i saradnika i koautor je nekih njegovih najvećih hitova, uključujući "Shape of You", "Photograph", "Galway Girl", "Bad Habits" i "Shivers".