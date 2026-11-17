Neviđeni preokret stiže u sredu, 25. novembra.

Neviđeni preokret ne dolazi uz fanfare. Stiže u sredu, 25. novembra, usred obične radne nedelje, kad račun za grejanje već leži na stolu pored šoljice ohlađene kafe. Tri znaka tog dana dobijaju novac na koji su odavno prestali da računaju, a uz njega se raspliće i čvor koji ih pritiska još od leta.

Planete su se namestile retko lepo. Pun Mesec od utorka još sija punim sjajem, Sunce je tek promenilo znak, a dve planete koje vole novac i hrabrost stoje tamo gde najviše pomažu.

Za ova tri znaka to znači pare i rešenje u istom danu, a takva se sreda ne pamti često.

Lav: Novac koji kasni mesecima stiže u sredu ujutru

Lavovima se nebo ove jeseni smeši kao retko kome. Jupiter u Lavu boravi od kraja juna i polako im širi vrata, a Mars je u njihovom znaku do 26. novembra, pa sreda dolazi kao poslednji, najjači udarac vetra u leđa. Već u sredu pre podne stiže uplata, honorar ili povraćaj novca koji se razvlačio mesecima. Lav tada ne treba da se pravi skroman: ako je neko obećao povišicu ili procenat, sad je pravi trenutak da to traži naglas i bez okolišanja. Ono što je godinama bilo „videćemo“ postaje „potpisano“.

Vaga: Jedan razgovor i dug od leta nestaje

Vagama sve ide preko reči, i baš tu se dešava čudesan obrt. Venera u Vagi od 25. oktobra vraća im šarm i strpljenje, pa kad u sredu popodne sednu za sto sa članom porodice ili partnerom, stari dug konačno nalazi izlaz. Možda se radi o pozajmici koju niko nije spominjao od avgusta, možda o nasledstvu ili zajedničkoj kupovini. Vaga ovog puta ne čeka da drugi prvi progovori, nego pokreće razgovor sama i dobija više nego što je tražila. Kući se vraća lakša za jednu veliku brigu i teža za koju novčanicu.

Strelac: Neviđeni preokret uz novu sezonu i stari dug

Strelci su 22. novembra dočekali Sunce u svom znaku i od tada im krv brže kola. Sreda im donosi ponudu koja vredi više od cele prošle godine: nov posao, saradnju ili klijenta koji plaća unapred. Mesec u Blizancima tog dana osvetljava sve njihove saradnje, pa najbolja vest stiže preko druge osobe, kolege ili starog prijatelja. Strelac treba da kaže „da“ još u sredu uveče, dok je ponuda topla. Kad posle mnogo meseci prvi put mirno zaspi, shvatiće koliko ga je novac zapravo pritiskao.

Novac za tri znaka ne ostaje samo u novčaniku

Ovaj obrt nije samo u parama. Kad se dug zatvori, vraća se san, osmeh za večerom i strpljenje za decu i partnera. Lav posle 25. novembra prvi put pravi plan za proleće, Vaga gasi brigu koja ju je budila u tri ujutru, a Strelac ulazi u decembar sa pokrivenim računima i čistom glavom.

Najlepše u svemu je to što su sva tri znaka ovaj novac zaradila sama, godinama tihog rada, a nebo im u sredu samo skida katanac.

Ovakva sreda zaslužuje mali ritual: pojedite nešto lepo, platite ono što ste odlagali i zapišite datum. Sreda, 25. novembar biće dan na koji ćete se vraćati kad vas neko pita kad je krenulo nabolje.

(Krstarica)

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